LG전자가 더 밝고 선명한 ‘올레드(OLED) TV’로 프리미엄 TV 시장을 공략한다. 글로벌 TV 수요가 위축되는 상황에서 프리미엄 제품군을 더 강화한다는 전략이다. 업계 최다 라인업으로 소비자 선택권도 넓혔다.LG전자는 8일 서울 서초R&D(연구개발)센터에서 ‘2023년형 LG TV 신제품 발표회’를 열고 오는 13일 올레드 TV 29종을 출시한다고 발표했다. 올해 신제품은 ‘올레드 에보’를 비롯해 합리적 가격대의 ‘B·A시리즈’, 연결선을 없앤 ‘M시리즈’ 등이다.주력 제품으로는 올레드 에보를 꼽았다. 이 제품은 영상의 각 장면을 세분화해 밝기를 세밀하게 조절하는 ‘독자 영상 처리기술’을 갖췄다. ‘빛 제어 기술’도 더욱 정밀해졌다. 65형 올레드 에보(65G3)는 같은 화면 크기의 일반 올레드TV보다 최대 70%가량 밝다. 기존 동급 제품보다 빛 반사와 화면 비침 현상도 줄었다.올레드 에보는 55형·65형·77형·83형을 먼저 출시한 뒤, 세계 최대 크기인 97형을 연내 출시한다. 게임 몰입감을 높일 수 있는 42형·48형 올레드 에보도 상반기 중 순차 출시할 계획이다. LG전자 측은 “40~90형 대에 이르는 업계 최대 라인업을 갖춘 게 특징”이라며 “사용 환경, 선호도에 따라 자유롭게 고르면 된다”고 말했다.종류만큼 가격대도 다양해졌다. 2023년형 올레드 TV의 국내 출하가는 77형 570만~900만원, 65형 319만~539만원이다. 삼성전자가 오는 9일 국내 출시하는 OLED TV와 비교하면 가격대가 다양하지만, 최고 사양 기준 가격이 높은 편이다. 삼성전자 OLED TV 국내 출고가는 77형 799만원, 65형 529만원, 55형 309만원이다.일각에선 양사 간 올레드 TV 가격 인하 경쟁이 벌어질 수 있다는 관측도 나온다. LG전자는 이달 중 신제품을 구매하면 최대 300만원 상당 캐시백 혜택을 제공한다.LG전자는 올해 TV 사업의 새로운 비전을 ‘싱크 투 유, 오픈 투 올(Sync to You, Open to All)’로 정했다. 개인 취향과 생활방식에 맞춘 탁월한 시청 경험을 누구나 자유롭게 누리도록 하는 데 중점을 두겠다는 의미다.박형세 LG전자 HE(홈엔터테인먼트)사업본부장은 “제품 개발부터 구매, 사용에 이르는 모든 과정에서 고객 경험에 집중할 것”이라며 “10년 동안 이어온 ‘올레드 명가’ 주도권을 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.정지은 기자 jeong@hankyung.com