마산용마고 62회 동기회, 장학금 1000만원 기탁

가수 신지민이 솔로 데뷔 첫 팬 미팅으로 팬들과 특별한 추억을 공유한다. 신지민은 오는 19일 오후 5시 서울 강남구 베어홀에서 팬 미팅 ‘JIMIN IN THE BOX’를 개최한다. 이번 팬 미팅은 지난달 22일 솔로 가수로서 첫 EP 앨범 ‘BOXES(박시스)’ 발매를 기념해 팬들과 더욱 가까이에서 소통하기 위해 신지민이 오랜 시간 정성을 들여 마련한 자리다. 신지민은 팬들을 위해 새 앨범명 ‘BOXES’를 콘셉트로 한 특별한 선물들을 준비했다. 마치 선물상자를 열 때의 설렘과 원했던 선물을 받았을 때의 기쁨을 느낄 수 있다는 전언이다. 특히 신지민이 솔로 가수 데뷔 후 처음으로 개최하는 팬 미팅인 만큼 많은 팬들의 기대감을 높이고 있다. 새 앨범 ‘BOXES’ 타이틀곡 ‘Sympathy’를 비롯한 수록곡들은 물론이며, 신지민의 다양한 모습들을 만날 수 있다. 더불어 팬들의 무한한 사랑에 보답하는 신지민의 특급 이벤트가 진행된다고. 여기에 같은 소속사 식구 엠블랙 출신 승호와 AOA 출신 도화가 게스트로 함께해 잊을 수 없는 추억을 남길 예정이다. 소속사 알로말로 엔터테인먼트는 “‘JIMIN IN THE BOX’는 솔로 가수 신지민이 팬들과 처음으로 만나는 자리인 만큼, 모두에게 소중한 추억으로 남을 수 있게 최선을 다해 준비했다”라며 “신지민이 열어보는 선물상자에는 어떤 것들이 담겨 있을지 기대해 달라”고 전했다. 한편, 신지민은 첫 EP 앨범 ‘BOXES’ 활동과 더불어 팬들과 더욱 가까이에서 호흡할 계획이다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr