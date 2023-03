조폐공사, 선물용 '아기 탄생 카드형 골드' 출시

한국조폐공사는 생명의 탄생을 축하하는 선물용 '아기탄생 카드형 골드'를 출시했다고 9일 밝혔다.앞면에는 아기 발바닥 모양의 디자인과 함께 'hello, little one'(안녕, 아가야), 'Au 999'(금 99.9%)라는 문자를 새겼다.뒷면에는 'We Always Be With You'(우리는 항상 너와 함께야) 라는 문구와 함께 한국조폐공사 로고와 홀마크를 삽입했다.중량은 3.75g으로, 조폐공사가 순도 99.9%를 보증하며, 판매가격(부가세 포함)은 38만2천원이다./연합뉴스