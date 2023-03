조폐공사, 새 생명 탄생 축하 ‘아기탄생 카드형 골드’ 출시

한국조폐공사는 소중한 생명의 탄생을 축하하는 선물용 ‘아기 탄생 카드형 골드’(사진)를 9일 출시했다.‘아기 탄생 카드형 골드’ 앞면에는 아기 발바닥 모양의 디자인과 새 생명의 탄생을 진심으로 축하하는 마음을 담았다.뒷면에는 ‘We Always Be With You’(우리는 항상 너와 함께야) 라는 문구를 새겨, 아기와 가족들이 함께 건강하길 바라는 마음을 넣었다.또 한국조폐공사 로고 KOMSCO와 홀마크를 삽입해 신뢰와 품위를 높였다.‘아기 탄생 카드형 골드’는 중량 3.75g으로 국내 유일 KRX 금시장의 품질인증기관인 조폐공사가 순도 99.9%를 보증한다.카드형 패키지는 파스텔톤의 하늘색과 주황색 총 2종으로 구성했다.판매가격(부가세 포함)은 38만2000원으로 9일부터 조폐공사 쇼핑몰, 오롯·디윰관, 현대H몰, 더현대닷컴, 롯데온, 롯데백화점 몰, 카카오톡 선물하기 등에서 판매한다.대전=임호범 기자 lhb@hankyung.com