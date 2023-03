LG전자, 에어컨 AS 고객 만족도 조사 전 부문 1위

'소비자와함께' 만족도 조사LG전자가 국내 소비자단체의 에어컨 애프터서비스(AS) 소비자 만족도 조사에서 1위를 차지했다.6일 사단법인 '소비자와함께'가 LG전자·삼성전자·위니아·캐리어 등 국내 에어컨 제조업체들의 AS 이용 실태 및 소비자 만족도를 조사해 발표한 결과에 따르면 LG전자는 모든 조사 항목에서 1위를 석권했다.이번 조사는 현재 에어컨을 보유하고 있고 최근 5년 내 에어컨 AS를 받아본 경험이 있는 소비자 1천명을 대상으로 진행됐다.조사 항목은 ▲ AS 서비스 정보채널 ▲ AS 서비스 신청·접수 ▲ AS 방문서비스 ▲ 전반적 AS 서비스 이용 ▲ 전반적 AS 서비스 만족 등 5가지로 구성됐다.LG전자는 모든 항목에서 1위를 차지하며 종합 점수 1위에 올랐다.이어 종합점수는 삼성전자, 위니아, 캐리어 순으로 높았다.LG전자는 특히 사전점검 서비스와 스마트홈 플랫폼 LG 씽큐를 통한 스마트 진단이 좋은 평가를 받았다.LG전자는 매년 3월께 휘센 에어컨을 이용하는 고객이 제품을 미리 점검할 수 있도록 사전점검 서비스를 시행하고 있다.또 LG 씽큐 앱의 스마트 진단을 통해서도 손쉽게 에어컨을 점검할 수 있다.스마트 진단은 온도 센서, 인버터, 팬 모터 등 주요 부품의 기본 동작 여부 등 33가지 항목을 점검한 뒤 이상이 감지되면 화면에 에러 코드와 증상을 표시해준다.한편 조사 결과 AS 서비스를 받게 된 원인으로는 냉방 문제(44.2%)가 가장 많았고, 이어 기능 문제(25.2%), 설치·이전(20.7%) 등 순이었다.또 소비자들이 에어컨 구매 시 중요하게 생각하는 요소로는 품질·성능(53.9%), 전기 소비량(45.9%), 가격(41.7%), 제조사 브랜드(34.5%) 등이 꼽혔다./연합뉴스