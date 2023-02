통영 욕지도 고구마로 만든 '고메원도넛' 지역특산품으로 자리

싱어송라이터 Openn(오픈)이 ‘우리의 디데이’ OST 가창자로 나선다. Openn이 가창한 웹드라마 ‘우리의 디데이’의 여섯 번째 OST ‘Get out my side’(겟 아웃 마이 사이드)가 오는 16일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. ‘Get out my side’는 몽환적인 사운드와 리드미컬한 비트가 다이내믹하게 전개되는 곡으로, Openn이 직접 작사와 작곡에 참여해 짙은 감성을 녹였다. 특히 “Get out my sight 꺼지는 Light”, “귓가에 속삭이던 달콤한 Lie”, “어두운 밤 아래 그만 날 놔줘” 등 거친 무드의 가사가 Openn의 허스키한 보컬로 펼쳐지며 강한 몰입감을 선사한다. Openn은 ‘Gotta go’(가타 고), ‘Love me’(러브 미) 등 자작곡으로 음악적 역량을 입증한 싱어송라이터다. 또 Ba_Nal(바날)과의 컬래버레이션 음원 ‘Happy Day’(해피 데이)를 발매하는 등 활발한 음악 활동을 펼치고 있다. ‘우리의 디데이’는 삶의 디데이를 세워둔 한 남자와 그 디데이를 지워주고픈 12년 지기 절친들의 마지막 여행기를 담은 작품이다. 앞서 OST로 한동근의 ‘후애’, 송다감의 ‘Moonlight’(문라이트), 카더가든의 ‘아름다워요’, 박장현의 ‘Run Away’(런 어웨이), 정효빈의 ‘내 사랑’이 발매돼 리스너들의 좋은 반응을 얻었다. Openn이 가창에 참여한 ‘우리의 디데이’ OST Part.6 ‘Get out my side’는 오는 16일 정오부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr