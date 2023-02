하이브, 릴 베이비 소속 미국 힙합 레이블 'QC' 인수(종합)

방시혁 "엔터산업 혁신전략의 중요한 퍼즐…힙합 장르 깊이 더하겠다"그룹 방탄소년단(BTS)이 속한 코스피 상장사 하이브는 미국 법인 하이브 아메리카를 통해 미국 힙합 레이블 'QC 미디어 홀딩스'(QC Media Holdings)를 인수했다고 9일 공시했다.하이브는 QC 미디어 홀딩스의 주식 1천 주를 3천140억 원에 취득한다.주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다.주식 취득 예정일은 다음 달 7일이다.하이브는 이번 주식 취득 목적을 "미국 법인을 통해 해외 레이블을 인수함으로써 글로벌 시장으로의 진출을 가속화하고자 함"이라고 밝혔다.QC 미디어 홀딩스에는 릴 베이비와 미고스 등 유명 래퍼들이 소속돼 있다.릴 베이비는 피처링으로 참여한 드레이크의 '원츠 앤드 니즈'(Wants and Needs)·'걸스 원트 걸스'(Girls Want Girls), 니키 미나즈와 협업한 '두 위 해브 어 프라블럼?'(Do We Have A Problem?)으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 2위까지 오른 인기 래퍼다.그가 2020년 내놓은 앨범 '마이 턴'(My Turn)은 그해 가장 많은 판매량과 재생 횟수를 기록해 미국레코드산업협회로부터 '더블 플래티넘' 인증을 받기도 했다.이번 인수는 스쿠터 브라운 하이브 아메리카 CEO(최고경영자) 주도로 진행됐다.팝스타 저스틴 비버를 발굴한 인물로 잘 알려진 스쿠터 브라운은 지난 20여 년간 음악 사업을 하며 QC 미디어 홀딩스 주요 관계자와 유대관계를 맺어왔다.스쿠터 브라운은 "힙합 장르를 사업 전략에 포함하는 것은 하이브의 미래를 구축하는데 필수적인 일"이라며 "혁신성과 인재를 육성할 역량을 갖춘 QC 미디어 홀딩스 아티스트들을 전폭적으로 지원할 것"이라고 말했다.하이브는 다양한 레이블을 산하에 두는 '멀티 레이블 전략'을 강조하고 있다.이를 통해 음악 시장에서 존재감을 키우고, 음악 산업과 기술의 융합도 모색하겠다는 것이다.하이브는 2021년에는 저스틴 비버와 아리아나 그란데 등이 속한 스쿠터 브라운의 '이타카 홀딩스'를 사들였고, 최근에는 AI(인공지능) 오디오 기술 기업 '수퍼톤'을 인수했다.하이브는 북미 음악 시장에서 큰 영향력을 지닌 장르인 힙합 부문 입지를 강화하고, 인기 현지 가수들과 함께할 수 있게 됐다고 자평했다.QC 소속 가수들의 아시아 음악 시장 진출을 위한 교두보도 마련됐다고 덧붙였다.박지원 하이브 CEO는 "QC 미디어 홀딩스는 힙합을 통해 북미 음악 시장에서 강한 존재감을 나타내고 있다"며 "하이브와 QC 미디어 홀딩스는 같은 가치를 공유하고 있고, 함께 운영해 나가며 성취할 미래에 큰 기대를 걸고 있다"고 말했다.방시혁 하이브 의장은 "QC 미디어 홀딩스와의 파트너십은 다양한 포트폴리오와 기술을 통해 엔터테인먼트 산업을 혁신하려는 성장전략의 중요한 퍼즐 중 하나"라며 "글로벌 음악시장에서 힙합 장르의 깊이를 더하기 위해 함께 노력해 나갈 것"이라고 강조했다./연합뉴스