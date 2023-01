트리플에스(tripleS)에 새로운 막내가 합류했다. 모드하우스는 지난 18일 오후 트리플에스의 공식 SNS 채널에 새 멤버 S12 곽연지의 티저 영상을 공개했다. "트리플에스의 막내가 되었습니다"라는 소개와 S12 곽연지의 모습이 베일을 벗었다. 교복을 입고 등장한 곽연지는 빛나는 비주얼을 과시해 눈길을 끌었다. 특히 막내답게 커다란 곰인형과 함께 귀여운 매력을 선사하며 팬들의 입가에 특별한 미소를 선물했다. 곽연지가 트리플에스에 합류함에 따라 '마스터(MASTER)'들의 호기심이 증폭되고 있는 상황. 최근 일본 '도쿄 하우스(HAUS)' 오픈과 함께 트리플에스 '코스모스(Cosmos)' 확장을 알렸기 때문이다. 곽연지가 과연 어떤 '하우스'에 짐을 풀지도 기대해봐야 할 포인트다. 트리플에스는 지난해 첫 '디멘션(DIMENSION)' Acid Angel from Asia가 데뷔 활동에 나서 뜨거운 사랑을 받았다. Acid Angel from Asia는 아이튠즈 US K-POP 앨범 차트 1위를 비롯해 각종 음악 프로그램 최정상을 기록하는 등 괄목할 성적을 거둔 바 있다. 트리플에스는 올 상반기 10명의 'S'가 함께하는 '완전체 디멘션'으로 팬들을 만날 예정이다. '마스터'들이 직접 타이틀곡을 선정하는 '그래비티'가 성황리에 마무리된 만큼, 이들의 모습에도 궁금증 역시 나날이 높아지고 있다. 한편 트리플에스는 완전체 '디멘션' 활동은 물론 시그니처 데일리 콘텐츠인 '시그널(SIGNAL)'을 비롯해 더욱 다양한 모습들로 '마스터'들과 적극 소통할 계획이다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr