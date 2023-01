정부 "경기 둔화 우려 확대"…더 어두워진 경기진단

김호중이 에스페로와 함께 ‘Espero winter Romance concert with Kim Ho Joong(에스페로 윈터 로맨스 콘서트 위드 김호중)’을 준비 중이라고 전했다.?에스페로는 지난 12일 네이버 NOW.(나우)를 통해 ‘Espero winter Romance concert with Kim Ho Joong’의 김호중 인사 영상을 공개했다.?영상 속 김호중은 먼저 “네이버 나우 가족분들, 아리스(김호중 팬클럽명) 여러분들 새해 복 많이 받으세요”라는 멘트와 함께 등장했다. 이어 “오는 18일 오후 8시 에스페로 윈터 로맨스 콘서트 그리고 저 김호중이 함께 무대를 꾸미게 됐다. 많은 기대해 달라”고 말했다.?또한 ‘Espero winter Romance concert with Kim Ho Joong’이 끝난 직후 같은 날 저녁 9시 30분에 네이버 바이브 파티룸 참여 소식도 알리며 팬들의 기대감을 최고조에 올렸다.?특히 김호중은 18일 오후 8시 네이버 NOW.에서 진행되는 ‘Espero winter Romance concert with Kim Ho Joong’을 위해 틈틈이 에스페로의 연습실에 직접 방문해 함께 선곡과 콘셉트를 고르며 마이크 체킹 방법을 알려주는 등 훈훈한 선배미를 뽐냈다는 후문이다.?한편, ‘Espero winter Romance concert with Kim Ho Joong’은 18일 오후 8시 네이버 NOW.에서 공개되며, 같은 날 저녁 9시 30분 네이버 바이브 파티룸을 함께 할 수 있다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr