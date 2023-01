서울의과학연구소, 진단검사로 국민건강 증진…청소년 IT 교육

2023 고객감동경영대상

서울의과학연구소(SCL·이사장 이관수·사진)는 1983년 전문 검사기관으로 설립됐다. SCL은 지난 40년 동안 체계적인 검체 분석 서비스를 통해 국민 건강 증진과 의학 발전에 기여해 왔다. 1992년 PCR 분석법 개발 및 24시간 논스톱 검사시스템을 도입했다. 1998년 국내 최초로 세계적 정도관리 기관인 CAP(College of American Pathologists)에서 인증을 획득한 뒤 현재까지 검사의 품질 향상을 위해 노력을 이어왔다.SCL은 진단검사를 선도하는 데 그치지 않고 세계적 연구기관을 목표로 한 도약을 준비하고 있다. 올해로 창립 40주년을 맞은 SCL은 ‘신뢰와 고객 감동의 40년 새로운 도전, 혁신의 100년’이라는 슬로건 아래 새로운 디지털 헬스케어 비즈니스 모델을 발굴하는 등 세계적인 연구·의료기관을 향한 도전을 이어 나갈 방침이다.SCL은 최근 아동·청소년이 배움 격차 없이 꿈을 키워나갈 수 있도록 ‘정보기술(IT) 특성화 교육 프로그램’을 지원한다고 발표했다. 지역아동센터와 연계해 IT 교육 지원이 필요한 아동들을 모집했고 프로그램 구성 및 운영, 장비 등 교육에 필요한 모든 사항을 지원한다. 교육 프로그램은 총 20회차로 기본적인 컴퓨터 프로그램부터 학교에서 접하기 어려운 IT 관련 체험 수업까지 포함됐다. SCL 정보시스템부 직원들이 교육 강사로 나서는 등 힘을 보탰다.