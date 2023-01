"아마존, 애초 계획보다 많은 1만7천명 감원…업계 최대"

그룹 트라이비(TRI.BE)가 압도적인 퍼포먼스로 힙한 매력을 뽐냈다. 소속사 티알엔터테인먼트는 지난 4일 오후 공식 SNS를 통해 ‘우주로(WOULD YOU RUN) Original Ver.‘ 연습실 안무 영상을 게재했다. 앞서 트라이비는 트루(트라이비 팬덤명)들을 위한 서프라이즈 선물로 지난 2021년 10월 발매한 첫 번째 미니앨범 ‘VENI VIDI VICI(베니 비디 비치)’ 타이틀곡 ‘우주로(WOULD YOU RUN)’ 오리지널 버전 퍼포먼스 영상을 공개해 팬들의 열띤 호응을 불러일으켰다. 공개된 영상에는 연습실에서 몽환적이고 희망찬 분위기가 돋보이는 ‘우주로(WOULD YOU RUN) Original Ver.‘ 퍼포먼스를 선보이고 있는 트라이비의 열정 넘치는 모습이 그려졌다. 트라이비는 연습실 안무 영상임에도 불구하고 실제 무대를 방불케 하는 강렬한 퍼포먼스와 에너지 넘치는 칼군무로 시선을 사로잡았으며, 변화무쌍한 표정 연기와 폭발적인 끼로 각양각색의 매력을 발산했다. 특히 트레이닝복으로 완성한 내추럴한 스타일링에도 완벽한 비주얼 합과 군살 없는 몸매, 트렌디한 무드로 힙한 존재감을 과시했다. 당시 여러 차례 편곡을 거쳐 발표된 ‘우주로(WOULD YOU RUN)’는 긴장감 있는 브라스 리프와 에너지 넘치는 리듬의 조화가 잘 어우러진 뭄바톤 장르의 곡으로, 새로움을 찾아 ‘우주’로 가겠다는 포부를 가사에 담아 나만의 길을 당당하게 걸어가겠다는 트라이비의 당찬 의지와 에너지를 엿볼 수 있다. 이번에 공개된 ‘우주로(WOULD YOU RUN) Original Ver.‘은 보다 밝고 청량한 느낌을 살렸다. 지난해 2월 첫 싱글 ‘TRI.BE Da Loca(트라이비 다 로카)’로 가요계 첫 발을 뗀 트라이비는 다양한 장르의 앨범을 거쳐 지난 8월 세 번째 싱글 ‘LEVIOSA(레비오사)’ 공식 활동을 성공적으로 마무리했다. 트라이비는 ‘LEVIOSA’로 막강한 음원, 음반 파워를 비롯해 높은 뮤직비디오 조회 수를 기록하며 커리어하이를 달성했다. 그뿐만 아니라 세계적인 음료 브랜드 코카-콜라 글로벌 캠페인 아시아 대표 모델로 발탁, 프로젝트 음원을 발매하는 등 명실상부 ‘글로벌 루키’의 행보를 이어가고 있다. 한편 트라이비는 현재 새 앨범 준비에 박차를 가하고 있다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr