인디밴드 유다빈밴드가 '미씽: 그들이 있었다2' OST 두 번째 주자로 참여한다. tvN '미씽: 그들이 있었다2'의 OST Part.2 'Everything-유다빈밴드'가 3일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다. tvN '미씽: 그들이 있었다2'는 영혼 마을 3공단에서 사라진 사람들의 죽음에 얽힌 진실을 밝히기 위해 김욱(고수 분)과 장판석(허준호 분)이 공조하는 모습을 보여주며 매회 자체 최고 시청률을 경신하고 있다. 과연 김욱(고수 분)과 문보라(최명빈 역)가 진짜 부녀일지, 향후 전개에 대한 궁금증이 고조되고 있는 가운데 OST Part.2 'Everything ? 유다빈밴드'가 발매된다. 'Everything'은 잔잔한 어쿠스틱 사운드 위 차분하면서도 벅찬 멜로디가 유다빈밴드의 호소력 짙은 보이스와 만나 마음 한구석 뭉쿨한 여운을 선사한다. 특히, 오랫동안 서로를 만나지 못한 실종 가족들이 힘든 시간을 지나 마침내 그리워하던 사람과 만나게 된 순간을 담아낸 가삿말이 극의 몰입감을 더해주는 곡이다. 온기를 전하는 5인조 혼성 인디밴드 '유다빈밴드'는 Mnet '그레이트 서울 인베이전' 톱3에 진출, 실력과 스타성을 입증하며 가요계에서 주목 받고 있다. 또한, MCOUNTDOWN FANTASY 2022-2023’, '그랜드 민트 페스티벌 2022'등 여러 공연과 OST에 참여하며 다양한 분야에서 활발한 행보를 이어가는 중이다. 미씽: 그들이 있었다2 OST Part.2 'Everything'은 GOT7 영재의 'On My Way', 구원찬의 'Am I stupid, am I a fool' 등을 작업한 바 있는 작곡팀 OCO가 참여해 웰메이드 OST를 완성시켰으며, 극에 진한 여운과 전율을 선사할 예정이다. 한편, 유다빈밴드가 참여한 '미씽: 그들이 있었다2' OST Part.2 'Everything'은 3일 오후 6시에 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr