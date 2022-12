[미리보는 CES] ④지속가능성 최대 화두…SK 등 韓기업이 주도

SK, 탄소감축 기술·제품 총망라…삼성전자, 친환경 핵심주제로LG전자 ESG존 운영…HD현대 '오션 트랜스포메이션' 비전 제시내달 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT(정보기술) 박람회 'CES 2023'에서는 올해에 이어 '지속가능성'이 뚜렷한 테마로 부상한다.CES에 참가하는 전 세계 2천800여개 기업들은 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 트렌드에 맞춰 지속가능성과 연계된 비전과 기술, 제품을 대거 선보일 예정이다.SK 등 한국 기업들은 탄소 중립 등 친환경 분야에 주목해 논의를 선도한다는 전략이다.먼저 SK는 CES 2023에서 넷제로(탄소 순배출량 0)를 목표로 한 탄소 감축 기술과 제품을 총망라해 선보인다.SK는 올해 초 열린 CES 2022에서 탄소 감축 여정에 함께하자는 주제로 6개 관계사가 합동 부스를 꾸렸다.당시 참가기업 중 제품과 기술이 아닌 비전을 내세운 기업은 SK가 유일했다.SK는 이번 CES에서도 '투게더 인 액션(Together in Action), 함께 더 멀리 탄소 없는 미래로 나아가다'를 주제로 8개 관계사와 미국 10개 협력사가 전시관을 공동 운영한다.SK는 ▲ 친환경 모빌리티 ▲ 탄소 없는 라이프스타일 ▲ 폐기물 자원화 ▲ 에어 모빌리티 ▲ 미래 에너지 등 총 6개 주제로 가상의 생활공간을 만들어 전기차 배터리, 수소, 고효율 반도체, 폐기물 에너지화, 탄소포집·저장·활용(CCUS), 소형모듈원자로(SMR) 등을 소개한다.아울러 '퓨처마크', 'SK, 어라운드 에브리 코너'라는 2개 구역을 만들어 기후변화에 제대로 대처하지 않았을 때 맞닥뜨릴 어두운 미래상과 SK 탄소 감축 기술로 구현한 미래도시를 미디어 아트 기술로 각각 선보인다.SK는 CES 2022에서 '생명의 나무'를 중심으로 꾸민 전시관 '그린 포레스트 파빌리온'으로 최우수 전시기업으로 선정되기도 했다.이 밖에도 국내에서 ESG 경영을 선도하고 있다는 평가를 받는 최태원 SK그룹 회장이 직접 참가해 전시에 힘을 보탤 예정이다.삼성전자도 가전제품 간 연결성과 함께 친환경을 이번 CES 전시 핵심 주제로 삼았다.삼성전자는 지난 9월 발표한 '친환경경영전략'에서 초저전력 반도체, 전력사용 절감 제품 개발 등 혁신 기술로 기후 위기 극복에 동참하겠다고 밝혔고, 이런 기조가 전시에 반영될 것으로 보인다.LG전자는 전시관과 별도로 '모두의 더 나은 삶(Better Life for All) 존'(ESG존)을 만들어 운영한다.친환경 소재로 꾸며진 ESG존은 ▲ 지구를 위한(For the Planet) ▲ 사람을 위한(For People) ▲ 우리의 약속(Our Commitment) 등 3가지 주제로 구성돼 LG전자의 ESG 경영 성과와 중장기 전략·계획을 선보인다.올해에 이어 두 번째로 CES에 참가하는 HD현대(현대중공업그룹)는 바다에 대한 관점과 활용 방식을 근본적으로 변화시킨다는 의미로 '오션 트랜스포메이션'을 비전으로 제시하고, 지속가능한 미래를 향한 해양 전략과 성장 동력을 공개한다./연합뉴스