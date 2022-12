르노코리아 AS 개선…대기없는 정비 예약·비대면 차량 입고

르노코리아자동차가 고객 만족도를 높이기 위한 다양한 형식의 애프터서비스(AS) 서비스를 도입했다.르노코리아자동차는 지난 10월부터 AS 예약 시 패스트트랙 검색 서비스를 시행하고 있다고 27일 밝혔다.이 서비스를 이용하면 AS와 관련해 예약부터 부품가격까지 MY르노코리아 애플리케이션(앱)에서 처리하고 확인할 수 있다.실시간으로 대기 없이 가능한 인근 AS 센터 검색도 가능하다.르노코리아 측은 "2시간 이내에 당일 정비가 가능한 센터가 지도에 뜨고 전화 연결하기를 누르면 해당 센터와 연결돼 바로 예약도 할 수 있다"고 설명했다.패스트트랙 정비 예약은 임직원 아이디어 콘테스트에서 나온 제안을 발전시킨 것이다.르노코리아는 비대면으로 차를 빌리고 반납하는 형식인 '키 드롭 서비스'도 AS 부문에 도입했다.야간이나 주말에 '키 드롭 서비스'가 가능한 AS센터에 차량을 입고하고 지정된 박스에 키를 넣으면 차량 입고 절차가 완료된다.키 드롭 서비스가 가능한 AS센터도 MY르노코리아 앱에서 찾아볼 수 있다.르노코리아 관계자는 "매년 AS 부문에서 개선점을 찾아 소비자의 편의성을 높이고 있다"며 "제품뿐만 아니라 판매 후 서비스에서도 만족도를 주기 위해 노력하고 있다"고 말했다./연합뉴스