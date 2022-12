크로스오버 그룹 포레스텔라(Forestella)가 컴백 하루 전까지 기대감을 더하고 있다. 포레스텔라(강형호, 고우림, 배두훈, 조민규)의 첫 싱글 앨범 'The Bloom : UTOPIA - The Borders of Utopia'(더 블룸 : 유토피아 - 더 보더스 오브 유토피아) 발매를 앞두고 멤버 배두훈과 조민규의 타이틀곡 'UTOPIA'(유토피아) 뮤직비디오 티저 영상이 지난 20일 마저 베일을 벗었다. 전날 강형호와 고우림의 개인 티저 영상으로 'UTOPIA'의 웅장한 음원 일부를 공개한 포레스텔라는 이번 배두훈과 조민규의 개인 티저 영상에도 독보적인 분위기와 사운드를 담아내며 팬들의 기대감을 최고조로 이끌고 있다. '크로스오버계 아이돌'이라는 수식어에 걸맞는 화려한 비주얼로 등장한 배두훈과 조민규는 에너지가 느껴지는 노래 및 표정 연기를 선보였다. 네 사람이 함께 노래하는 장면, 이들이 각각 강렬한 눈빛으로 카메라를 응시하는 장면이 이어져 눈길을 사로잡는다. 포레스텔라는 크로스오버 장르에 록 느낌을 더한 'UTOPIA'에서 또 한번 새로운 느낌의 보컬과 업그레이드된 하모니를 들려줄 예정이다. 포레스텔라의 도전을 통해 국내 크로스오버의 스펙트럼이 한층 넓어질 것으로 기대된다. 멤버별 개인 티저 영상 공개를 마친 포레스텔라는 오늘(21일) 'UTOPIA' 스토리 버전 티저 영상을 추가 공개하며 컴백 열기를 이어간다. 포레스텔라는 오는 22일 낮 12시 첫 싱글 앨범 'The Bloom : UTOPIA - The Borders of Utopia'를 발매한다. 이어 포레스텔라는 이달 24일과 25일 대구를 시작으로 내년 1월 서울과 부산에서 새로운 전국투어 콘서트 '22-23 The Royal Concert : The palace of Forestella'(더 로얄 콘서트 : 더 팰리스 오브 포레스텔라)를 개최하고 팬들과 만난다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr