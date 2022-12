'GPS 오차 1m까지 줄인다'…한국형 항공위성서비스 첫 신호 공개

가수 홍진영이 K-팝 콜라보레이션으로 글로벌 활동에 청신호를 켰다. 홍진영의 글로벌 에이전시 제이피 포레스트(JP forest) 박준일 대표는 13일 보도자료를 통해 “홍진영의 ‘Girl In The Mirror’(feat. Frawley)가 미국 최대 규모 LA일간지 ‘Los Angles Wire’(이하 LA Wire)에서 선정한 케이팝 콜라보레이션 TOP 10에 진입했다”고 밝혔다. 케이팝 콜라보레이션 TOP 10에는 정국, 찰리푸스의 ‘Left & Right’, 방탄소년단, Benny Blanco, Snoop Dogg의 ‘Bad Decisions’, 세븐틴, 엔마리의 ‘WORLD’를 비롯해 홍진영과 프롤리의 ‘Girl In The Mirror’가 노미네이트 됐다. LA Wire 관계자는 홍진영의 새 앨범에 대해 “트로트 장르의 창법과 팝이 만나 신선한 시너지를 냈다. 미국의 대형 작곡가들이 홍진영과 힘을 모은 이 앨범은 그녀의 지난 모든 음악 활동을 통틀어 가장 큰 도전이었으며, 그 도전이 대중적 시너지를 발휘했다”고 전했다. 이어 “샤잠을 비롯해 아이튠즈 등 다양한 플랫폼에서 점차 성적이 올라오고 있는 홍진영의 새 앨범이 좋은 성과를 낼 수 있을 것으로 기대한다”고 덧붙였다. 케이팝 콜라보레이션 TOP 10은 12월 특집으로 LA Wire에 게재된다. 소속사 아이엠에이치엔터테인먼트는 “지난 4월 ‘비바 라 비다’에 이어 최신곡 ‘걸 인더 미러’에 이르기까지 2022년 발표한 곡들이 해외에서 인기 호응을 얻고 있는 가운데 새해에는 해외 활동을 통해 K-뮤직의 다양성을 전파하는데 주력하겠다”고 밝혔다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr