국민은행, 연 4.5% 금리에 영화할인쿠폰 주는 적금 출시

KB국민은행(은행장 이재근)은 오는 23일까지 ‘KB쿠폰북적금’ with 롯데시네마를 판매한다고 밝혔다.‘KB쿠폰북적금’ with 롯데시네마는 KB스타뱅킹을 통해 가입할 수 있다. 가입기간은 6개월로 월 1천원부터 30만원까지 자유롭게 납입할 수 있다. 기본이율은 연 1.90%이며 ▲매일매일 성공 우대이율 최고 연 0.5%p ▲마이데이터 우대이율 연 1.0%p ▲주택청약종합저축 우대이율 연 1.0%p ▲KB스타뱅킹 이체 우대이율 연 0.1%p를 포함해 최고 연 4.50% 이자율이 제공된다.다양한 롯데시네마 할인 혜택도 제공한다. 계좌 개설 즉시 롯데시네마에서 3천원에 영화를 볼 수 있는 관람권을 지급한다. 매 영업일 저축 성공 시 영화 4천원 할인쿠폰과 매점콤보 2천원 할인쿠폰을 5회 제공한다.한편, KB국민은행은 신상품 출시를 기념해 ‘KB쿠폰북적금’ with 롯데시네마 판매기간 동안 이벤트를 실시한다. 적금 가입 고객이 스타뱅킹 내 이벤트 페이지에서 응모하면 추첨을 통해 505명에게 경품을 지급한다. 추첨 경품은 ▲삼성 The Freestyle(2명) ▲하만카돈 CITATION 멀티빔 700(3명) ▲롯데시네마 1인 주말관람권 2장(500명)이다.KB국민은행 관계자는 “이번 적금은 금융과 영화관 운영사의 협업을 통해 고객에게 높은 이자와 영화 할인 혜택을 제공하고자 기획한 상품이다”며, “앞으로도 다양한 기업과의 제휴를 통해 고객에게 더욱 혁신적이고 실용적인 혜택을 드리도록 노력하겠다”고 밝혔다.