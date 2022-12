알람, 인공지능 스피커, SNS 앱, 음악 스트리 밍, 웹사이트 검색…. 우리는 수많은 소프트웨어를 사용하며 살아가고 있습니다. 마치 소프트웨어에 먹힌 듯한 세상에 사는 우리는 단순히 소프트 웨어를 사용하는 데서 한발 더 나아가 ‘코딩’을 통해 소프트웨어를 이해해 보기로 했어요. 지금까지의 기록을 다시 돌아볼까요? # 파이썬, 너로 정했다! 먼저 코딩을 위한 도구로 텍스트 코딩 언어인 파이썬(python)을 선택했습니다. 엔트 리, 스크래치 등의 블록 코딩 언어는 코딩을 이해하는 교육용 목적으로는 적절하지만, 평소에 사용할 수 있는 실질적인 프로그램을 만들 수는 없습니다. 반면 파이썬은 간단하고 쉬운 문법만으로 웹사이트부터 인공 지능 모델까지, 여러분이 상상하는 많은 것을 만들 수 있는 강력한 언어입니다. 여러분이 알고 있을 구글, 유튜브, 인스타그램, 페이스북, 넷플릭스 등의 프로그램에는 파이 썬이 사용됐답니다.# 파이썬 기본 문법 이해하기!1. 데이터우리가 배운 데이터 종류에는 숫자, 문자, 리스트, 딕셔너리가 있었죠. 종류 특징 예시 숫자 • 소수점의 유무에 따라 실수, 정수로 나뉩니다. • 다양한 연산을 할 수 있습니다. (사칙연산, 거듭제곱, 나머지 등) •-1, 0.09, 10, 0, 77 .... •2**10 •999//3 문자 • 큰따옴표(“ ”)나 작은따옴표(‘ ’)로 감싸 주어야 합니다. • 곱하기(*)와 더하기(+) 연산을 할 수 있습니다. •“파이썬” * 100 •‘주니어’ + ‘생글생글’ 리스트 •[ ]로 감싸 주어야 합니다. • 인덱스를 이용하여 인덱싱할 수 있습니다. •a = [1, 2, ‘Hello’, 100] •a[0] 딕셔너리 •{ }로 감싸 주어야 합니다. • 키(Key)와 값(Value)의 쌍으로 이루어져 있습니다. 키를 이용해 값을 꺼냅니다. •dic = {‘a’: 1, ‘b’: 2, ‘c’: 3 } •dic[‘a’] 2. 코드의 흐름 제어코드의 흐름인 순차 구조, 반복 구조, 선택 구조 세 가지를 배우고 다양한 프로그램을 만들어 보았습니다. 종류 특징 예시 순차 구조 •코드는 위에서부터 아래로 흘러갑니다. • 중간에 오류가 있으면 코드는 더 이상 밑으로 흘러가지 않고 멈춥니다. import turtle turtle.forward(100) turtle.right(90) 반복 구조 •for 반복문과 while 반복문이 있습니다. • 반복문을 사용하면 코드를 간결하고 효율적으로 짤 수 있습니다. for i in range(4): turtle.forward(100) turtle.right(90) 선택 구조 • if, elif, else를 적절히 사용하여 조건에 따라 코드를 다르게 실행시킵니다. if number % 2 == 0 : print(number, ‘짝수’) else : print(number, ‘홀수’) 3. 함수우리가 평소 자주 사용하는 코드 조각을 함수로 정의해 사용하는 방법을 배우고, 터틀을 움직이는 함수를 키보드와 연결해 조종해 봤죠. 3. 라이브러리파이썬의 장점 중 하나로 꼽히는 다양한 라이브러리를 사용 했습니다. random, math, time, tkinter 등을 이용해 프로그램도 만들었어요. 이 밖에도 파이썬에는 정말 멋진 라이브러리가 많이 있답니다. # 파이썬을 이용한 여러분의 도전을 응원합니다. 이제 여러분은 다른 사람의 도움 없이도 파이썬으로 프로그램을 만들 준비가 되었습니다. 게임, 데이터 분석, 인공지능, 웹사이트, 자동화 프로그램 등 여러분만의 프로그램을 고민해 보세요. 구글(Google)에 필요한 내용을 검색하면 놀라울 만큼 많은 정보를 찾을 수 있을 거예요. 지금까지 공부한 내용을 꼭 여러분의 프로그램으로 녹여 내길 응원합니다. 우리는 내년에 더 재미있고 실용적인 코딩으로 다시 만나도록 합시다. 그때까지 잘 지내요!