故 정세영 회장 '한미우호상'

그룹 템페스트(TEMPEST)가 성공적인 컴백을 알렸다. 23일 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 아이튠즈에 따르면 지난 22일 발매된 템페스트의 세 번째 미니앨범 'ON and ON(온앤온)'은 베트남과 덴마크 톱 앨범 차트에서 1위를 차지했다. 또한 이스라엘 2위, 뉴질랜드 4위, 태국 9위로 해당 차트 최상위권에 올랐고 대만, 영국, 미국 등도 순위권에 진입하는 등 전 세계적으로 뜨거운 반응을 얻고 있다. 신보 발매와 동시에 타이틀곡 'Dragon(飛上)(드래곤)'으로 벅스 실시간 차트 1위에 오르는가 하면 전 수록곡을 최상위권에 줄세우기하며 국내에서도 저력을 드러냈다. 템페스트는 음반 판매에서도 눈에 띄는 상승세를 보이고 있다. 국내 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 템페스트의 'ON and ON'은 첫날 음반 판매량만 4만 1000장을 넘어서며 자체 최고 기록을 경신했다. 여기에 22일 기준 써클차트 리테일 앨범차트에서도 1위를 차지하며 눈길을 끌었다. 리테일 앨범차트는 오프라인 앨범(Tape, LP, CD, USB, Kit 등) 소매점 판매량으로 누적 집계되는 결과인 만큼 템페스트 팬덤의 막강한 화력을 실감케 한다. 또 최근 '2022 올해의 브랜드 대상'과 '2022 지니 뮤직 어워드(GMA)'에서 남자 신인상 2관왕을 차지할 뿐만 아니라, 컴백 하루 전인 지난 21일에는 Mnet Plus 'KPOP MAKER(케이팝 메이커) 시즌1의 최종 우승을 차지하며 4세대 대표 남자 아이돌의 존재감을 굳혔다. 템페스트의 새 타이틀곡 'Dragon(飛上)'은 더욱 높이 날아오르는 용의 모습을 '꿈'에 빗대어 표현한 곡으로, 멤버 루와 화랑이 작사에 참여해 음악적 성장을 증명했다. 컴백과 동시에 커리어 하이를 달성한 템페스트의 거침없는 비상(飛上)에 귀추가 주목된다.