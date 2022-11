한국경제신문과 오프너디오씨는 15일 서울 코엑스 스튜디오 159에서 '산업 환경의 디지털 전환을 위한 AI & 머신러닝'을 주제로 '2022 Connect to Code'(약칭 C2C)를 온·오프라인으로 열었다.이날 콘퍼런스엔 국내외 AI 기술 관련 개발자 및 관련 종사자 등이 폭넓게 참여했다.아이디어앰프·쏘카·이마트·커먼컴퓨터·파란두루미·인공지능팩토리 등 다양한 산업군의 기업 관계자들이 참여해 △데이터 리터러시와 머신러닝 △AI in XR △인공지능 등 글로벌 IT사업의 트렌드 및 관련 사례 등을 공유했다.특히 김상우 쏘카 데이터비즈니스 본부장은 '세상의 모든 회사가 AI회사로 전환되어가는 갈림길에서'라는 주제로 기조강연을 진행했다.김상우 본부장은 여러 산업군에서의 AI도입 중요성에 대해 말하며 AI산업 트렌드와 쏘카의 사례 등을 소개했다. 그는 "AI도입이 모두 성공적인 것은 아니다"라며 "여러 사례들을 통해 개발자들은 어떤 역할을 해야할지 고민해야 한다"라고 강조했다.서울관광재단의 후원으로 '2022 S-BIC 육성 지원 사업'에 선정되어 이번 콘퍼런스를 기획한 오프너디오씨 황성민 대표는 "향후 서울 대표 IT 콘퍼런스로 브랜딩 하는 것을 목표로 2026년까지 연례행사로 개최될 예정"이라고 했다.한경닷컴 뉴스룸 allmice@hankyung.com