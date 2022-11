'무늬만 버섯·곤충사'…충북 태양광 4곳 중 1곳 불법

LG전자가 최근 장애청소년의 정보기술(IT) 축제인 '2022 글로벌 장애 청소년 IT 챌린지'를 열었다고 20일 밝혔다. 장애 청소년의 정보격차를 해소하고 정보 활용 능력을 높여 취업, 진학 등 사회진출을 지원하기 위해 2011년부터 열리고 있으며, ㈜LG와 보건복지부가 주최하고 LG전자와 행사 조직위원회가 주관한다. 올해 대회에는 국가 대표 선발전과 예선을 거쳐 16개국 327명이 본선에 참가했다. 참가자들은 데이터 산출과 엑셀 함수 활용 능력을 평가하는 'e툴 엑셀 챌린지', 자율주행차 관련 프로그래밍 능력을 평가하는 'e크리에이티브 스마트카 챌린지' 등 6종목에서 열띤 경쟁을 펼쳤다. 종합 우승은 태국의 청각장애 청소년 바린퐁 통잠농(19)이 차지했다. 교사가 꿈이라는 바린퐁은 '장애인 접근성'을 비롯해 장애인의 삶을 개선할 수 있는 아이디어와 IT 활용 능력을 높이 평가받았다. 공무원을 준비하며 컴퓨터 자격증을 땄다는 김경모(22) 학생은 'e툴 엑셀 챌린지' 발달장애 부문에서 1위를 했다. 글로벌 장애 청소년 IT 챌린지에는 지난해까지 10년간 28개국 약 4천명에 달하는 장애 청소년이 참가했다. 한편 오는 30일 서울 여의도 글래드호텔에서 행사 발전 방향 등을 주제로 '혁신과 통합' 포럼이 열린다. 내년 대회 개최 예정국인 아랍에미리트(UAE) 정부 관계자 등이 참석할 예정이다. 윤대식 LG전자 대외협력담당 전무는 "장애 청소년이 꿈과 열정을 키우고 IT를 활용해 더 큰 세상과 소통할 수 있도록 기업의 사회적 책임을 지속 실천할 것"이라고 말했다. /연합뉴스