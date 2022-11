블랙록, "미국의 IRA 및 IIJA,EU 글로벌게이트웨이 고려"

"금리 인하될 경우 기술 분야 투자에 유리할 것"

<터벅 터벅 걸어나와 ‘손인사’> 테슬라가 지난달 30일 미국 캘리포니아주 팰로앨토 사옥에서 연 ‘테슬라 인공지능(AI)데이’ 행사에서 옵티머스 시제품(가운데)을 공개하고 있다. 무대 왼쪽에서 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 제품을 설명하고 있다. AFP연합뉴스

블랙록의 전략가들은, 내년에 성장 기업 및 테크 기업, 건강관리 관련 ETF에 투자하는 것을 유망하다고 꼽았다.14일(현지시간) CNBC에 따르면 블랙록은 2023년이 지난 3년간 기술주가 함께 상승하거나 함께 하락하는 패턴에서 벗어나 선별적으로 오르고 내리는 패턴으로 바뀔 것이라고 전망했다.블랙록의 미국 테마 및 액티브 주식 ETF 책임자인 제이 제이콥스는 “성장 영역에서도 더 분산될 가능성이 있으므로 기회를 찾을 수 있지만 분별이 필요하다”고 강조했다.이와 관련, 미국 인플레이션 감소법(IRA)와 인프라 투자 및 일자리법(IIJA) 그리고 EU(유럽연합)의 ‘글로벌 게이트웨이’에 따라 수조 달러의 재정 지출이 도움이 될 부문을 투자 대상으로 꼽았다.미국 정부는 2023년 및 그 이후에 1조 5000억 달러 이상의 자금을 인프라, 청정 에너지 및 전기 자동차 부문에 지원하고 IIJA에 따라 2023년에만 약 1,100억 달러를 지출할 계획이다. EU의 글로벌 게이트웨이 역시 3천억 유로를 지원할 것으로 알려졌다.이 테마에 맞는 ETF에는 블랙록의 iShares Self- Driving EV and Tech ETF와 iShares Global Clean Energy ETF, iShares U.S. Infrastructure ETF가 있다.예를 들면 미국내 전기 자동차 구입시 새 EV에 7,500달러의 소비자 세금 공제와 중고차에 대한 4,000달러의 소비자 크레딧이 포함된다.또한 새로운 EV 충전 인프라를 위한 75,000마일 플랜과 관련, 미국 정부는 배터리 및 재료 처리에 대한 세금 공제와 제조 시설에 대한 220억 달러의 보조금 및 대출도 있다블랙록은 사이버 공격이 팬데믹 이전보다 81% 증가함에 따라 수요가 급증하는 흥미로운 혁신적 기술이 사이버 보안이라고 지적했다.또한 기업들이 노동력 부족 및 인플레이션에 대한 해결책으로 로봇 공학과 자동화에도 더 많은 투자를 할 것”이라며 iShares Cybersecurity and Tech ETF 와 iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF를 꼽았다.블랙록은 지난 50년간 미국에서는 한 해를 제외하고 매년 의료비가 증가했다고 언급했다. 이와 관련해 유전체학, 면역학 및 신경학을 포함한 건강 혁신 분야를 선호한다고 밝혔다.관련한 ETF로는 BlackRock Future Health ETF와 iShares Genomics and Immunology and Healthcare ETF, iShares Neuroscience and Healthcare ETF를 추천했다.김정아 객원기자 kja@hankyung.com