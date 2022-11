LTV 완화 속 DSR 규제 지속…가계 부채의 '최후 보루'

그룹 템페스트(TEMPEST)가 한층 성장한 음악으로 돌아온다. 템페스트(한빈, 형섭, 혁, 은찬, 루, 화랑, 태래)는 14일 0시 공식 SNS를 통해 세 번째 미니앨범 'ON and ON(온앤온)'의 트랙리스트를 공개했다. 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 첫 번째 트랙 'Taste The Feeling(테이스트 더 필링)'을 비롯해 'Dragon (飛上)(드래곤)', 'Loving Number(러빙 넘버)', 'Raise Me Up(레이즈 미 업)' 등 총 네 곡이 수록됐다. 타이틀곡 'Dragon (飛上)'은 더욱 높이 날아오르는 용의 모습을 '꿈'에 빗댄 곡이다. 멤버 루와 화랑이 작사에 참여해 템페스트만의 거침없는 포부와 기세를 표현했다. 두 사람은 수록곡 'Loving Number'의 작사에도 참여해 음악적 성장을 증명했다. 이에 더해 화랑은 'Raise Me Up'의 랩 가사를 맡아 총 네 곡 중 세 곡의 크레딧에 이름을 올렸다. 화랑은 데뷔 앨범 'It's ME, It's WE(잇츠 미, 잇츠 위)'와 미니 2집 'SHINING UP(샤이닝 업)'에서도 이미 작사진으로 참여한 바 꾸준한 음악 작업을 통해 실력을 인정받고 있다. 'ON and ON'은 지난 8월 발매한 'SHINING UP' 이후 3개월 만에 선보이는 신보다. '우리'가 함께 만든 새로운 세계로 쉬지 않고 나아가겠다는 템페스트의 강력한 의지를 총 네 곡의 다채로운 음악으로 담아냈다. 지난 9월 '2022 올해의 브랜드 대상'에서 '남자아이돌(신인)' 부문을 수상한 데 이어 최근 '2022 지니 뮤직 어워드(GMA)'에서 남자 신인상을 거머쥐며 신인상 2관왕을 차지한 템페스트가 또 어떤 음악으로 새로운 비상을 펼칠지 이목이 집중된다. 한편 템페스트의 미니 3집 'ON and ON'은 오는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr