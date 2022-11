서학개미, '실적 충격' 미국 빅테크 집중 순매수…메타 1위

전문가 "저가 매수 뛰어들기보다 기업 펀더멘털 고민을"메타, 구글, 아마존 등 미국 빅테크 기업들이 충격의 3분기 성적표를 받아든 실적 발표 주간에도 국내 '서학개미'들은 주가가 급락한 이들 기업의 주식을 집중적으로 순매수한 것으로 나타났다.6일 한국예탁결제원 증권정보포털에 따르면 최근 일주일(10월 28일∼11월 3일) 국내 투자자들이 순매수한 1위 종목은 페이스북 운영사 메타플랫폼(이하 메타)이었다.이 기간 국내 투자자들은 '메타 플랫폼 Class A'를 약 2천636만달러(373억원)어치 순매수했다.증권정보포털 결제내역은 해당일 3일 전의 미국 주식 매매거래를 반영하기 때문에 지난달 25일부터 시작된 미국 빅테크 기업들의 실적 주간에 이뤄진 매매거래는 28일 결제내역부터 반영된다.페이스북과 왓츠앱, 인스타그램 등 글로벌 사회관계망서비스(SNS)를 운영하는 메타는 올해 3분기 실적이 곤두박질치며 주가가 폭락했다.지난 7∼9월 매출은 277억1천만달러(39조3천482억원), 순이익은 44억달러(6조2천480억원)으로, 작년 같은 기간 순이익(92억달러)의 절반 밑으로 쪼그라들었다.투자정보업체 인베스팅닷컴에 따르면 지난달 25일부터 이달 1일까지 '메타 플랫폼 CLASS A' 주가는 종가 기준 137.51달러에서 95.2달러로 30.77%나 하락했다.국내 투자자들은 3분기 실적 부진으로 주가가 급락한 구글의 모회사 알파벳도 대거 사들였다.의결권이 있는 '알파벳 Class A' 순매수액은 약 1천507만달러(213억원), 의결권이 없는 '알파벳 Class C'는 409만달러(58억원)로 두 종목 순매수액을 더하면 테슬라(1천604억달러·226억원)보다 많았다.구글과 유튜브 등을 운영하는 알파벳의 3분기 매출은 690억9천만달러(99조59억원)로 작년 같은 기간에 비해 6% 증가에 그쳤다.이는 코로나19 기간을 제외하면 2013년 이후 가장 낮은 성장률이다.특히 시장은 유튜브 광고 매출이 약 3% 증가할 것이라고 예상했으나, 실제로는 약 2% 감소하며 투자자들에게 충격을 안겼다.이에 알파벳의 주가는 지난달 25일 104.48달러에서 이달 1일 90.47달러로 13.41% 급락했다.서학개미들의 꾸준한 사랑을 받은 상장지수펀드(ETF) '프로셰어스 울트라프로 QQQ'도 순매수액이 855만달러(121억원)에 달하며 10위권 안에 들었다.이 ETF는 나스닥증권거래소에 상장된 우량기업 100곳을 별도로 모아 산출하는 '나스닥100 지수' 수익률을 3배로 추종하는 고위험·고수익 레버리지 종목이다.'TQQQ'라는 티커로 유명한 이 ETF는 금리 인상 압박에 취약한 기술주 특성상 최근 하락을 면치 못하다가 지난달 25일부터 일주일 동안 10% 가까이 다시 한번 급락했다.전문가들은 빅테크 기업들의 주가 급락을 무조건적인 저가 매수의 기회로 여기기보다 기업의 펀더멘털(기초체력)을 고려해 신중히 투자해야 한다고 조언한다.이번 빅테크 기업들의 주가 하락은 금리 인상과 경기침체 등 거시적인 경제 여건으로 인한 일시적 현상이 아닐 수도 있는 만큼, 기업 핵심 사업부의 성장 가능성과 수익성을 판단하며 보수적으로 접근해야 한다는 것이다.김종한 삼성증권 연구원은 "메타 주가 하락은 매크로(거시경제 환경) 영향도 있지만 높은 광고 비중과 플랫폼 간 경쟁 심화, 애플의 프라이버시 정책 변경 이슈 등 여러 가지가 뒤섞인 복합적인 문제"라며 "실적 턴어라운드를 위해선 마크 저커버그 최고경영자(CEO)가 메타버스 투자를 줄이는 등의 이벤트가 필요한데, 기업 펀더멘털을 고려하지 않고 그냥 '고점 대비 많이 빠졌으니 사자'라는 식으로 투자하는 것은 운에 배팅하는 것이나 다름없다"고 말했다.[표] 해외주식 순매수 결제 상위 종목(단위: USD)┌────────────┬────────────┬───────────┐│순위 │종목명 │순매수결제 │├────────────┼────────────┼───────────┤│ 1│META PLATFORMS INC CL A │ 26,358,776│├────────────┼────────────┼───────────┤│ 2│APPLE INC │ 24,879,353│├────────────┼────────────┼───────────┤│ 3│TESLA INC │ 16,041,632│├────────────┼────────────┼───────────┤│ 4│ALPHABET INC CL A │ 15,074,691│├────────────┼────────────┼───────────┤│ 5│ISHARES 20+ YEAR TREASUR│ 12,007,817││ │Y BOND ETF │ │├────────────┼────────────┼───────────┤│ 6│PROSHARES ULTRAPRO QQQ E│ 8,547,284││ │TF │ │├────────────┼────────────┼───────────┤│ 7│DIREXION DAILY SEMICONDU│ 7,019,815││ │CTOR BEAR 3X ETF │ │├────────────┼────────────┼───────────┤│ 8│DIREXION DAILY 20+ YEAR │ 5,348,875││ │TREASURY BULL 3X SHS │ │├────────────┼────────────┼───────────┤│ 9│AIRBNB INC CL A │ 5,238,206│├────────────┼────────────┼───────────┤│ 10│INVESCO QQQ TRUST SRS 1 │ 4,461,881││ │ETF │ │└────────────┴────────────┴───────────┘※ 자료 : 한국예탁결제원 증권경제포털 (10월 28일∼11월 3일 결제액 기준)/연합뉴스