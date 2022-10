개통 6주년 벤처나라, 창업·벤처기업 성장 사다리 역할 '톡톡'

“There are costs to being an entrepreneur. In doing something meaningful, you’ll have to pay for part of the work.(창업가로서의 대가는 크다. 무언가 가치 있는 일을 한다는 것은 그만한 노력을 요구한다.)”2006년 트위터를 창업한 잭 도시의 말처럼 창업은 위험 부담이 상당한 일입니다. “But you will also enjoy it for a long time after.(하지만 그 이후엔 오랫동안 즐길 수 있을 것이다.)”는 뒤이어 강조되던 표현입니다. 그래서 창업은 매력적입니다. 부와 명예, 자아실현, ‘내 사업’에 대한 동경을 이룰 수 있죠. 더 나은 세상을 만든다는 가치에 골몰할 수도 있습니다.싱가포르에 본사를 둔벤처캐피털(VC) 앤틀러는 지난 7월부터 한국에서 초기 창업자를 발굴하는 프로그램을 진행하고 있습니다. 20대 청담동 바 주인부터 중견기업 전문경영인 출신 50대 중년까지 다양한 예비 창업가가 서울창업허브 4층에 자리를 마련한 상태입니다. 약사·변호사 등 소위 ‘전문직’도 눈에 띕니다. 누군가는 동경하는 삶을 살면서도 '전장'으로 몸을 던진 사람들입니다. “도대체 왜 창업하는가”를 수없이 들었을 이들에게, 창업의 이유를 한경 긱스(Geeks)가 다시 물었습니다. “가치 있는 일에 대한 투자하는 인생은 아깝지 않다”는 것이 공통되어 돌아온 말입니다. 창업 전초 기지 된 '청담동 위스키 바'“위스키가 40도가 넘어요. 보통 마시면 한 번에 반병 이상은 먹습니다. ‘피트 위스키’가 ‘스모키’한 향이 나서 제일 좋아해요.”1998년생, 올해로 25살의 황태웅 씨는 위스키 바 ‘퍼밋 청담’의 젊은 사장입니다. 미국에서 입국한 지난해 5월부