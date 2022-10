배우 이영애 'KB 골드 앤 와이즈 더 퍼스트' 광고 첫 등장

KB국민은행(은행장 이재근)은 배우 '이영애'와 함께한 프리미엄 종합자산관리 브랜드 ‘KB GOLD&WISE the FIRST’ 광고 영상을 공개했다고 밝혔다.KB국민은행은 지난 9월 ‘KB GOLD&WISE the FIRST’ 브랜드 론칭과 함께 국내 최대 규모의 플래그십 PB센터를 오픈했으며, 오픈 기념식에 이영애가 참여해 공식 광고 모델로의 행보를 알렸다.이번 광고는 지난 20년간 고객 신뢰를 기반으로 안정적인 자산관리를 해온 'KB GOLD&WISE' 브랜드에 전문성을 상징하는 'the FIRST'를 더해 국내 최고의 종합자산관리 브랜드로 거듭나겠다는 의지를 담았다. 또한 광고모델 이영애가 보유한 고급스러운 이미지를 활용해 차원이 다른 'KB GOLD&WISE the FIRST'의 품격을 표현한 것이 특징이다.광고의 배경은 압구정에 위치한 'KB GOLD&WISE the FIRST' 건물이다. 영상을 통해 웅장하고 우아한 건물 외관과 고급스러운 예술작품 등의 오브제로 미술관을 연상하게 하는 실내 공간을 간접 체험할 수 있다.15초 영상 1편과 30초 영상 1편으로 구성된 이번 광고 영상은 케이블TV, 유튜브 등에서 시청할 수 있다.KB국민은행 관계자는 “이번 광고는 지난 20년동안 'KB GOLD&WISE'를 사랑해주신 고객분들에게 차원이 다른 서비스를 제공하고자 론칭된 'KB GOLD&WISE the FIRST'를 알리기 위해 제작했다”며, “앞으로도 고객에게 신뢰받는 대한민국 최고의 종합자산관리 브랜드가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.