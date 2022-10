가수 조유리가 하이라이트 클립을 공개하며 컴백 기대감을 끌어올리고 있다. 조유리는 지난 18일 오후 공식 SNS를 통해 두 번째 싱글앨범 'Op.22 Y-Waltz : in Minor (오프스 넘버 22 와이 왈츠 : 인 마이너)' 타이틀곡 'Loveable (러버블)'의 하이라이트 클립 영상을 공개했다. 공개된 영상에는 우드의 따듯함이 느껴지는 공간을 배경으로 러블리한 매력을 드러내고 있는 조유리의 모습이 담겨 있다. 조유리는 흘러나오는 음악과 어우러지는 환한 미소로 보는 이들에게 기분 좋은 에너지를 선사하고 있다. 특히 영상과 함께 음원 일부가 공개되며 귓가를 사로잡았다. 앞서 'Op.22 Y-Waltz : in Minor'의 보이스 온리 클립을 공개하며 포근한 음색으로 화제를 모은 조유리는 감성적인 무드의 하이라이트 클립까지 추가로 공개하며 앨범에 대한 궁금증을 고조시키고 있다. 또한 보이스 온리 클립에서 공개된 "세상의 눈치 볼 필요 없어 / 스스로 빚는 네 맘의 Weather / 지금 중요한 건 솔직한 네 마음"라는 가사에 이어 "네 안의 모습들은 / It’s not fault 그대로 보여줘 / That you’re so good / 어설픈 모습까지 / It’s your world 이 말을 기억해" 등의 가사를 추가적으로 공개하며 팬들의 기대감을 배가시켰다. 'Op.22 Y-Waltz : in Minor'는 '조유리 2022 무곡집'의 두 번째 이야기로 '나를 사랑하는 마음'에서 시작된 앨범이다. 조유리는 이번 앨범에 "우리는 모두 사랑스러운 존재이며 당신의 결점까지도 모두 사랑한다"는 따뜻한 응원의 메시지를 담아냈다. 조유리는 타이틀곡 'Loveable'을 비롯해 'Blank (블랭크)'와 'Favorite Part (페이보릿 파트)' 등 다채로운 장르가 담긴 이번 앨범을 통해 한층 성장한 올라운더의 진가를 발휘할 전망이다. 이에 조유리가 보일 새로운 모습에 팬들의 기대감이 더해지고 있다. 조유리는 오는 24일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 두 번째 싱글앨범 'Op.22 Y-Waltz : in Minor'를 발매하고, 같은 날 오후 7시 네이버 NOW. '#아웃나우'를 통해 컴백쇼를 진행한다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr