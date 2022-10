방탄소년단 콘서트 앞두고…롯데면세점, 부산점에 공식스토어 오픈

방탄소년단(BTS)의 부산 콘서트를 앞두고 유통·관광업계에서 각종 마케팅이 쏟아지고 있다. 콘서트가 열리는 15일 전후에 상당한 방문객이 부산으로 몰릴 것으로 예상되면서다.롯데면세점은 부산 지역 관광 활성을 위해 롯데면세점 부산점에 방탄소년단 공식상품 스토어 ‘SPACE OF BTS’를 열었다고 9일 밝혔다.방탄소년단의 대표곡인 아이돌(IDOL), DNA, 작은 것들을 위한 시(Boy With Luv), ON 등을 그래픽화 한 테마상품과 방탄소년단과 관련된 패션 및 리빙상품, 문구류 등 200여 개 굿즈를 만나볼 수 있다. 방탄소년단 캐릭터인 ‘타이니탄(TinyTAN)’을 활용한 피규어 등도 판매한다.롯데면세점 부산점에 방문하는 일본 단체 관광객을 대상으로 최대 3만 원의 할인 쿠폰을 지원하는 등 관광객 유치를 위한 고객 프로모션을 진행하고 있다.롯데면세점 관계자는 “방탄소년단의 팬을 비롯해 관광객이 부산으로 유입되면서 지역 관광 활성화에 기여할 수 있다”며 “수도권에 위치한 영업점이 아닌 부산점에 방탄소년단 스토어를 연 이유”라고 설명했다.여행·관광업계에서도 방탄소년단 콘서트 관련 마케팅에 힘을 쏟고 있다. 에어부산은 방탄소년단의 부산 콘서트 기간 동안 전세기를 운항하는 등 해외 관광객 유치에 온 힘을 기울인다. 에어부산은 오는 14일부터 부산-나리타(도쿄)·오사카·후쿠오카 등 일본 주요 3개 노선에 각 4편씩, 총 12편의 임시 항공편을 편성할 예정이다.롯데월드 어드벤처 부산은 ‘BTS in BUSAN’을 맞아 부산 곳곳에서 이벤트가 열리는 ‘더 시티(THE CITY)’ 프로젝트의 테마파크로 참여하고, 공연 당일부터 이틀 동안 애프터파티를 개최한다. 파라다이스 호텔 부산은 콘서트가 열리는 기간 ‘보랏빛’으로 호텔 곳곳을 장식하는 동시에 전용 객실 패키지와 식음료 이벤트를 선보일 예정이다.배정철 기자 bjc@hankyung.com