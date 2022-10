싱어송라이터 준(JUNE)이 미니앨범의 하이라이트 메들리를 공개하며, 컴백에 대한 기대감을 높였다. 플라네타리움 레코드는 지난 5일 공식 SNS 계정을 통해 오는 10월 10일 오후 6시에 발매되는 준(JUNE)의 두 번째 미니앨범 ‘LUV SIGN(러브 사인)’의 하이라이트 메들리를 공개했다. 공개된 영상에는 타이틀곡 ‘Got U’를 비롯해 ‘If You Wonder’, ‘Someone(Feat. 최정윤)’, ‘iMessage’, ‘Lullaby’까지 다섯 곡의 하이라이트 음원과 함께 곡이 가진 분위기와 메시지가 담긴 컬러풀한 오브제를 3D 모션으로 표현해 시각적인 재미를 더했다. 타이틀곡 ‘Got U’는 R&B 힙합 스타일의 곡으로 썸에서 연인으로 발전시키고 싶은 내용을 가사에 담아냈다. 특히 싱어송라이터이자 프로듀서의 면모를 갖춘 준의 사운드 메이킹이 돋보이는 곡이다. 이 밖에 앨범의 포문을 여는 로맨틱한 피아노, 기타 연주가 돋보이는 재즈 스타일의 ‘If You Wonder’, 이어 싱어송라이터 최정윤과 함께 썸의 단계에서 느껴지는 설렘을 표현한 ‘Someone(Feat. 최정윤)’, 내 마음처럼 되지 않는 상대방과의 연락 상황을 표현한 ‘iMessage’, 사랑을 시작한 연인을 위한 자장가 느낌의 ‘Lullaby’까지 사랑이 이루어지는 단계와 여러 감정들을 ‘사랑의 신호(LUV SIGN)’로 풀어냈다. 완성형 싱어송라이터 '준(JUNE)'은 데뷔 전부터 방탄소년단의 'Awake', 'Not Today', ‘Lost’, 수란의 '오늘 취하면'의 작사, 작곡 참여, 치즈(CHEEZE) 앨범에 프로듀서로 참여하였을 뿐만 아니라 최근 브라운아이드소울 성훈 정규 2집에 편곡자로 참여하는 등 프로듀싱 능력을 인정받았으며, R&B부터 소울, 재즈, 시티팝 등 다채로운 장르를 선보이며 리스너들로부터 많은 호평을 받았다. 준은 지난 2월 JTBC ‘싱어게인2-무명가수전’에 찐무명조 71호이자 BTS 작곡가 출신인 ‘나는 백업형 가수다’로 참여하여 4라운드: TOP 10 결정전까지 진출하였다. 1라운드에서 자이언티의 ‘Doop’을 불러 심사위원들의 극찬과 함께 올 어게인을 받았다. 싱어게인 유튜브 채널을 통해 업로드된 해당 무대 영상은 91만 조회수와 8,000개에 가까운 좋아요를 기록하며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 방송 출연에 이어서 최근 ‘2022 LOVESOME’ 페스티벌에 참가해 가을 분위기에 어울리는 감성적인 라이브를 선보였다. 그뿐만 아니라 지난 9월에는 KBS2 ‘법대로 사랑하라’ OST Part.5 ‘사랑하게 됐나 봐’ 가창에 참여해 첫 OST를 발표하였으며, 오는 15일에는 앨범 발매 기념 단독 공연 ‘TONE STUDIO LIVE JUNE’까지 음악 활동을 이어갈 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr