국내 시스템통합(SI) 업체들이 스마트 물류 사업을 잇달아 강화하고 있다. 국경을 뛰어넘는 빠른 배송과 정확한 수요 예측 등이 물류업계 핵심 경쟁력으로 부상한 가운데 SI 업체들이 정보기술(IT)력을 앞세워 물류시장을 적극 공략한다는 계획이다. ○“물류업계, 디지털 전환 필수”5일 시장조사업체 모더 인텔리전스에 따르면 전 세계 제3자 물류(3PL) 시장 규모는 2020년 1조달러(약 1400조원)에서 2026년 1조7500억달러(약 2500조원)까지 성장할 전망이다. 연평균 8%씩 커지는 셈이다. 3PL이란 물류의 전부 혹은 일부를 제3의 업체에 위탁하는 것을 의미한다. 물류회사가 보유한 창고 등을 활용해 고객사의 물건 보관과 배송까지 처리하는 서비스다. 전 세계적으로 전자상거래가 활성화되고 있고, 위탁사 입장에선 운송 비용을 절감할 수 있어 관련 수요가 빠르게 증가하고 있다.업계는 급증하는 물류 수요를 감당하기 위해선 디지털 전환이 필수라고 보고 있다. 정확하고 빠른 배송에 대한 요구가 커지고 있는 만큼 인공지능(AI)과 클라우드, 로봇 등 각종 IT 솔루션 적용이 필요하다는 설명이다.삼성SDS, LG CNS, CJ올리브네트웍스 등은 잇따라 스마트 물류 솔루션을 선보이며 해당 시장 공략에 나서고 있다. SI업계 관계자는 “물류업계는 전통적으로 IT 인력과 기술력이 부족해 디지털 전환이 상대적으로 느린 편이었다”며 “SI 업체들의 물류 솔루션시장이 확대되고 있다”고 말했다. ○스마트 물류 사업 확대삼성SDS는 기존 3PL에 IT 기반의 물류 통합서비스를 결합한 ‘첼로스퀘어’를 앞세워 제4자 물류(4PL)라는 새로운 시장을 공략하고 있다. 첼로 스퀘어는 수출 기업들을 위해 견적부터