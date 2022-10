지금까지 일기, 독서록, 논술 등 다양한 글쓰기를 해 봤어요. 이번 시간부터는 영어 글쓰기에 대해 알아보려고 해요. 우리말로 글을 쓰는 것도 힘든데 영어로 글을 쓰라니 한숨부터 나오나요? 그러나 너무 어렵게 생각하지 않아도 돼요. 우리글로 생각을 표현할 수 있다면 영문으로도 가능해요. 영어 글쓰기가 필요한 이유 영어로 글을 쓰라고 하면 머리 아픈 문법과 단어 외우기를 떠올리는 친구들이 많을 거예요. 하지만 우리가 하려는 건 복잡한 문법이나 단어 암기가 아니에요. 영어로 글을 써 보는 경험 자체가 중요합니다. 중학교 수행 평가에 대비하기 위해서도 영어 글쓰기를 해볼 필요가 있어요. 영어 수행 평가에선 영어로 글을 써서 제출해야 하거든요. 그때를 대비해 미리 경험해보면 큰 도움이 될 거예요. 영어로 글을 쓰는 것은 영어를 익히는 아주 좋은 방법 중 하나입니다. 글을 쓰다 보면 복잡한 문법이나 우리말과 다른 영어의 어순에 자연스럽게 익숙해지고, 모르던 단어도 조금씩 알게 돼요. 우리말로 글을 쓸 때처럼 영어로 글쓰기도 처음부터 잘하기는 어려워요. 우리의 목표는 당장 완벽한 영어로 글을 쓰는 게 아니에요. 완벽하진 않더라도 문장을 만들어 보는 경험을 통해 영어에 대한 자신감을 갖는 것이 우리가 영어 글쓰기를 하려는 이유입니다. 영어로 된 책을 읽는 것부터 시작해 보세요. 우리는 글쓰기를 익히기 전에 한글로 된 책을 읽었어요. 책을 읽는 것이 익숙해진 다음 글을 썼듯이 영어도 책을 읽는 것에서 시작해 글쓰기로 넘어가면 돼요. 재미있게 읽은 책에서 한 문장씩 따라 쓰는 것부터 연습해 봅시다. 영어로 일기 쓰기 어떤 글을 써야 할지 모르겠다면 영어로 일기를 써 보세요. 그날그날 있었던 일을 영어로 써 보는 거예요. 단어와 문법을 잘 모르겠다면 아는 단어만 영문으로 쓰고, 모르는 단어는 한글로 써도 좋아요. 예를 들어 ‘나는 친구와 놀았다’는 말을 영어로 ‘I played with my friend’라고 쓸 수 있는데, 만약 ‘놀았다’는 말을 영어로 어떻게 써야 할지 모르겠다면 ‘I my friend 놀았다’고 쓰는 거예요. 나중에 ‘play’라는 단어를 알게 되면 그때부터는 더 완벽한 영어 문장을 쓸 수 있겠죠. 그렇게 발전하는 거예요. 문법과 단어가 틀려도 영어로 글을 써 놓고 나면 뭔가 그럴듯해 보이고 뿌듯한 느낌이 들 거예요. 틀린 문장을 써도 그럴듯해 보인다면 한번 해 볼 만하지 않나요? 틀려도 좋고 하루 한 문장만 써도 좋으니 오늘부터 영어로 글을 쓰는 습관을 들여 봐요.