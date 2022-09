가수 박지훈이 컴백 전 수록곡을 선공개한다. 박지훈은 30일 오후 6시 여섯 번째 미니앨범 'THE ANSWER(디 앤서)'의 수록곡 'Moon&Back(문앤백)'을 발매한다. 'Moon&Back'은 몽환적인 분위기의 R&B곡으로 묵직한 사운드와 박지훈의 섬세한 목소리가 조화를 이룬다. 아무런 방해도 없는 달의 뒤편으로 가 둘만의 순간을 함께하자는 낭만적인 내용의 가사가 인상적이다. 앞서 공개된 'Moon&Back' 티저 영상을 통해 강렬한 비주얼 변신을 예고한 박지훈이 노래로 전할 매혹적인 고백에 기대감이 높아진다. 신보 'THE ANSWER'는 강렬하게, 또 부드럽게 오로지 박지훈만의 목소리를 통해 '넌 나의 유일한 답'이라는 메시지를 전하는 앨범이다. 하나의 메시지를 다양한 컬러감으로 담아내 더욱 매력적인 여섯 트랙을 완성했다. 박지훈은 'Moon&Back' 선공개는 물론 오는 10월 9일 오후 6시, 10일 오후 5시 YES24 라이브 홀에서 데뷔 첫 오프라인 단독 콘서트 'PARK JIHOON 2022 CONCERT [CLUE](박지훈 2022 콘서트 [클루])'를 개최하고 컴백 열기를 더욱 뜨겁게 할 전망이다. 한편 박지훈의 여섯 번째 미니앨범 'THE ANSWER'는 오는 10월 12일 오후 6시 발매되며, 수록곡 'Moon&Back' 음원과 뮤직비디오는 30일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr