금융위원장 "핀테크 투자 유치위해 금융지원 인프라 강화"

1년 만기 해지시 최고 연 4.25% 금리 제공 OK저축은행은 약정기간 1년을 채우면 우대금리가 제공되는 상품인 'OK e-플러스정기예금'의 우대금리를 0.25%포인트(p) 인상한다고 28일 밝혔다. 이번 우대금리 인상 결정으로 OK e-플러스정기예금은 기본금리 연 3.0%(이하 세전)에 약정기간인 1년 만기 해지 시 우대금리 1.25%포인트를 더해 최고 연 4.25%의 금리를 받을 수 있다. OK e-플러스정기예금은 중도해지를 하더라도 기본금리를 받을 수 있는 상품으로, 파킹통장으로도 활용할 수 있는 것이 특징이다. 가입은 OK저축은행 모바일 앱인 'OK모바일뱅킹'과 저축은행중앙회가 운영하는 'SB톡톡플러스' 등 비대면 채널을 통해 가입할 수 있다. 개인과 법인 고객 누구나 가입할 수 있고, 최소 10만원에서 최대 100억원까지 가입할 수 있다. OK저축은행 관계자는 "금리 인상기를 맞아 고객들에 중도해지 시에도 고금리 혜택을 제공하고, 만기까지 상품을 유지한 고객에게는 더 높은 금리 혜택으로 보답하고자 우대금리 인상을 결정했다"고 말했다. /연합뉴스