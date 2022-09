코스피, 0.13% 오른 2223.86 마감…한때 2200선 붕괴

모델 박지원이 가수 HYNN(박혜원)의 신곡 ‘끝나지 않은 이야기 (The Story of Us)’ 티저에서 독보적인 비주얼을 뽐냈다. 27일 뉴오더 엔터테인먼트 공식 SNS 등을 통해 HYNN(박혜원)의 새 싱글 ‘끝나지 않은 이야기 (The Story of Us)’ 두번째 스토리 티저 이미지 ‘그녀의 이야기’가 공개됐다. 공개된 사진 속 박지원은 청초하고 세련된 미모를 과시하고 있으며, 레드 컬러의 오픈카를 배경으로 독보적인 분위기를 발산해 눈길을 끌었다. 트렌디하고 시크한 패션까지 완벽하게 소화한 박지원의 ‘무결점 비주얼’은 감탄을 자아냈다. 특히 박지원이 앞서 공개된 이미지 티저에서는 아련하고 애틋한 모습을 보여줬다면, 이번엔 청초하면서도 내추럴한 반전 매력을 뽐내며 ‘청춘 영화’ 속 주인공의 정석다운 비주얼을 완성해 HYNN(박혜원)의 ‘끝나지 않은 이야기 (The Story of Us)’ 뮤직비디오에 대한 기대감을 한층 높였다. 박지원이 최근 가장 핫한 ‘라이징 모델’이자 각종 매거진 및 화보 섭외 1순위로 주목받고 있는 만큼, HYNN(박혜원)의 신곡 뮤직비디오에서 보여줄 다채로운 매력에 벌써부터 관심이 쏠리고 있으며, 남자 주인공인 배우 김강민과의 케미에도 기대가 모아진다. HYNN(박혜원)이 1년만에 선보이는 신곡 ‘끝나지 않은 이야기 (The Story of Us)’는 아련한 피아노와 중후반부터 조화를 이루는 현 사운드가 돋보이는 발라드로, HYNN(박혜원)의 한층 진화된 섬세한 보컬이 담겨 깊은 감동을 선사하는 곡이다. HYNN(박혜원)이 ‘시든 꽃에 물을 주듯’, ‘차가워진 이 바람엔 우리가 써있어(Bad Love)’, ‘LET ME OUT’ 등 다양한 히트곡에 이어 MBC ‘놀면 뭐하니’ WSG워너비를 통해 선보인 가야G의 ‘그때 그 순간 그대로(그그그)’로 각종 음원차트, 음악방송 1위를 휩쓴 후 내놓는 신곡이라는 점에서 더욱 관심이 커지고 있다. 한편 HYNN(박혜원)의 새 싱글 ‘끝나지 않은 이야기 (The Story of Us)’는 오는 10월 5일 오후 6시 전 음원사이트를 통해 발매된다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr