가수 박지훈이 신곡 'NITRO'로 돌아온다. 박지훈은 27일 0시 공식 SNS를 통해 여섯 번째 미니앨범 'THE ANSWER(디 앤서)'의 트랙리스트 이미지를 공개했다. 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 'NITRO(나이트로)'를 비롯해 'Silence(사일런스)', 'Moon&Back(문앤백)', 'Frame(프레임)', 'Don't Tell Anyone(돈트 텔 애니원)', 'Midnight(미드나잇)'까지 총 6곡이 수록됐다. 타이틀곡 'NITRO'는 박지훈 특유의 매력적인 저음으로 뱉어낸 강렬한 래핑과 보컬이 더해진 곡으로, 이전 앨범들과는 또 다른 박지훈의 절제된 카리스마를 느껴볼 수 있다. 박지훈이 1년 만에 선보이는 'THE ANSWER'는 강렬하게, 또 부드럽게 오로지 박지훈만의 목소리를 통해 '넌 나의 유일한 답'이라는 메시지를 전하는 앨범이다. 알앤비, 팝, 신스팝 등 다양한 장르로 박지훈의 음악적 색채를 풀어냈다. 지난해 미니 5집 'HOT&COLD(핫 앤 콜드)'를 통해 사랑의 대조적인 모습을 노래하며 성숙한 감성을 선보였던 박지훈은 다채로운 무드가 담긴 신보로 한껏 무르익은 매력을 발산할 예정이다. 한편 박지훈은 오는 10월 9일 오후 6시, 10일 오후 5시 YES24 라이브 홀에서 데뷔 첫 오프라인 단독 콘서트 'PARK JIHOON 2022 CONCERT [CLUE](박지훈 2022 콘서트 [클루])'를 개최하고 컴백 열기를 고조시킨다. 이후 10월 12일 오후 6시 여섯 번째 미니앨범 'THE ANSWER'를 발매하고 정식 활동에 돌입한다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr