2일, 서울신라호텔 다이너스티홀에서 ‘2022 올해의 브랜드 대상’ 시상식이 진행됐다.한국소비자브랜드위원회가 주최하고 한국소비자포럼, 한국경제신문이 주관하는 ‘2022 올해의 브랜드 대상’은 매년 한 해를 빛낸 최고의 브랜드를 대국민 소비자 투표를 통해 선정하는 국내 최대 규모의 브랜드 어워드이다.지난 7월 4일부터 7월 17일까지 14일간 진행한 대국민 소비자 투표를 통해, 소비자들의 가장 많은 선택을 받은 부문별 1위 브랜드들이 ‘2022 올해의 브랜드 대상’으로 선정됐다.20회를 맞은 이번 투표는 국내 464,633명, 중국 1,981,254명이 참여하며 국내·외 뜨거운 관심 속에서 진행되었다.다음은 건강 부문 수상자의 인터뷰이다.우선 소비자 투표로 선정되는 올해의 브랜드 대상을 17년 연속 수상하게 된 점에 대해서 무한한 영광으로 생각합니다. 경남제약 레모나는 국내 최초 산제형 비타민으로 내년이면 출시된 지 40년이 됩니다. 100년 이상 지속가능할 수 있는 브랜드를 만들 수 있도록 저희 경남제약 임직원은 최선의 노력을 다하겠습니다.벌써 10년 연속 소비자분들께 사랑을 받아서 대상을 수상하게 됐습니다. 소비자분들께 감사를 드립니다. 금년에는 특히 저희 아이센스의 대표이사로 계신 남학현 대표님께서 최고경영자상까지 수상을 하게 되셔서 두 배의 기쁨이 있는 한 해입니다. 이런 기쁨을 주신 소비자분들께 진심으로 감사를 드립니다. 아이센스는 여기에 안주하지 않고 지속적으로 전진하겠습니다.누가의료기도 올해 창립 20주년 기념의 해이기도 합니다. 영광스럽게도 6년 연속 의료기기 부문 올해의 브랜드 대상을 수상하게 되어 너무 감사드리고 영광스러운 자리라고 생각합니다. 저희 누가의료기는 고객의 건강과 삶의 질을 높이기 위해서 무단한 노력을 하고 있고 앞으로도 다양한 비즈니스 모델을 개발해서 고객과 함께 하는 누가의료기가 되도록 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다.오늘 이 자리에 이렇게 함께 여러분들과 영광을 나눌 수 있게 되어서 너무 감사드리고요. 항상 난청인들 뿐만 아니라 소리로 행복을 느낄 수 있는 분들에게 더 나은 기술과 행복을 전할 수 있도록 항상 노력하는 브랜드가 되도록 하겠습니다. 감사합니다.신신파스아렉스가 5년 연속 수상하게 돼서 굉장히 기쁘게 생각합니다. 저희가 국내 최초로 냉찜질과 온찜질 이중 효과로 만들었기 때문에 근육통과 관절통에 아주 탁월한 효과가 있습니다. 사실 올해는 저희 신신제약에는 굉장히 안타까운 소식이 있었는데요. 국산 파스 1호를 만드시고 신신파스 아렉스를 만드셨던 신신제약 창업주 이영수 회장님께서 96세의 나이로 타계하셨습니다. 사실 평생을 국민들의 통증 관리를 위해 여생을 바쳐오신 분인데요. 오늘 수상의 영광을 저희 故이영수 명예회장님께 바치고 싶습니다. 올해뿐만이 아니라 앞으로 10년, 20년 계속 바치고 싶습니다.먼저 소비자께서 직접 뽑아주시는 올해의 브랜드 대상을 3년 연속 수상할 수 있게 되어 무척 영광으로 생각하고 있습니다. 저희 정원삼은 국내를 넘어 올해는 해외 시장에 더욱 박차를 가해 한국 홍삼의 우수성을 해외 소비자들에게 많이 알리려고 하고 있습니다. 여러분들께서 많은 응원과 격려 부탁드립니다. 다시 한번 큰 상을 주신 소비자분들께 감사합니다.3년 연속으로 올해의 브랜드 대상을 받게 돼서 정말 영광스럽습니다. 저희 프렌즈 아이드롭은 지난 7년간 인공눈물 부문에서 매출 1위를 계속 해오면서 고객분들의 사랑을 받아왔습니다. 그리고 지난 8월부터는 JW중외제약이 LCK(League of Legends Champions Korea)를 공식적으로 후원하면서 소비자층을 더욱 확대해나가며 폭넓게 사랑받고 있습니다. 앞으로도 많이 사랑해 주시고 프렌즈 아이드롭을 대표적인 브랜드로 키워나갈 수 있도록 열심히 노력하겠습니다.먼저 올해의 브랜드 대상이 고객분들이 선정해 주신 상이기에 더욱 뜻깊게 받아들이도록 하겠습니다. 저희 데이팩은 바쁜 일상에 소홀할 수 있는 하루 건강을 간편하게 채울 수 있는 한 포 형태의 종합 영양제입니다. 많은 분들이 저희를 선택해 주셨고 또 좋은 말씀 많이 주셔서 한 분 한 분께 감사하다는 말씀드리고 싶습니다. 앞으로도 저희는 현대인에게 꼭 필요한 요소로 맞춤 건강 솔루션을 제공해 드릴 테니 많은 관심 부탁드리겠습니다.우선 2년 연속으로 올해의 브랜드 대상을 수상할 수 있도록 성원해 주신 웰킵스의 고객 여러분들께 먼저 감사를 드립니다. 저희 웰킵스는 보건용 마스크 전문 회사이지만 보건용 마스크를 넘어서 더 나은 라이프케어 전문 기업으로서의 도약을 꿈꾸고 있습니다. 저희 회사 슬로건이 ‘Stay Well, Always Welkeeps’입니다. ‘당신이 원하는 건강한 삶, 그 곁에 언제나 웰킵스’라는 뜻인데 저희 웰킵스가 보건용 마스크를 넘어서 라이프케어 전문 제품으로 언제나 고객 옆에 남아 있을 수 있도록 최선을 다하겠습니다.권위 있는 자리에서 많은, 멋진 브랜드들과 함께 설 수 있다는 것에 대해서 굉장히 영광스럽게 생각을 하고 또 이 자리에 설 수 있게 사랑해주셨던 소비자분들께 감사의 인사를 드리겠습니다. 저희 비에날씬은 국내에서 최초로 다이어트 기능성 유산균 제품을 출시한 브랜드입니다. 저희가 다이어트라고 하면, 그동안은 여성분들의 고민이라고 생각을 했지만, 현대사회에 들어서 이제는 남녀노소 모두의 고민거리가 되고 있습니다. 저희 비에날씬은 안전하고 건강하고 꾸준히 지속할 수 있는 다이어트 솔루션을 모토로 지속적으로 고객들과 소통하고 있고 또 앞으로도 혁신적인 제품들을 선보일 수 있도록 노력하겠습니다.한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com