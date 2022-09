LG CNS, 영어 교과서 71권 담은 앱 개발…AI가 발음 분석도

'스피킹클래스' 개발…코엑스서 공개

71권 분량의 초중고 영어 교과서 콘텐츠가 앱(응용프로그램) 하나에 담겼다. 이 앱에선 인공지능(AI)이 학생의 영어 발음, 발화 속도, 정답 유사도 등을 정밀하게 분석해준다. LG CNS가 개발한 AI 영어회화 학습 앱 ‘스피킹클래스’의 주요 내용이다.LG CNS는 오는 24일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘2022 에듀테크 코리아 페어’에 참가해 스피킹클래스 체험 부스를 운영한다고 22일 발표했다. 부스를 방문하면 스피킹클래스, 다국어 버전 AI튜터 등 LG CNS의 다양한 AI 영어학습 앱을 체험할 수 있다.스피킹클래스는 시간·장소에 얽메이지 않고 AI 기반 영어 공부를 할 수 있는 앱이다. LG CNS는 천재교육, 동아출판, 엔이능률, 대교, 비상교육, YBM, 미래엔 등 총 7곳 출판사와 콘텐츠 제휴 협약을 맺고 초중고 영어 교과서 71권의 콘텐츠를 이 앱에 탑재했다. AI 기술을 활용해 학습 효율을 높여주는 게 기본 콘셉트다. AI는 학생의 학습 수준을 5단계 척도로 측정해준다. 학생은 AI가 제시한 모범 답안과 자신의 답변을 비교해보며 정확도를 높이는 훈련을 할 수 있다.교사가 스피킹클래스에 직접 영어 학습 콘텐츠를 만들 수 있는 기능도 있다. 교사가 영어 대화문을 입력하면, AI가 자동으로 영어 학습 콘텐츠로 가공해 스피킹클래스 앱에 반영한다. 예컨대 스피킹클래스 제작 사이트에 ‘K-POP is all the rage these days(케이팝이 요즘 대유행이야)’라는 문장을 입력하면, AI가 ‘케이팝이 요즘 유행이라고 말해보세요’, ‘K-POP is ( ) these days, 빈칸에 들어갈 표현을 말해보세요’ 등 학습 콘텐츠로 가공해준다. 입력한 정답 외에도 ‘all the cry’, ‘very popular’ 등 비슷한 표현을 AI가 추천해주기도 한다.LG CNS는 전국 11개 시·도교육청에 스피킹클래스를 무상 제공한다. 서울특별시교육청, 부산광역시교육청, 제주특별자치도교육청 등과 ‘인공지능 기반 외국어 회화 교육 서비스 협력’을 위한 MOU(업무협약)을 체결해놨다.현신균 LG CNS D&A사업부장(부사장)은 “DX 역량으로 AI 맞춤형 학습을 제공하며 공교육 시장에 디지털 혁신이 도입되도록 할 것”이라고 말했다.정지은 기자 jeong@hankyung.com