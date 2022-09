bhc, 해외사업 강화…말레이시아·싱가포르에 새 매장

19∼22일 미국 LA ITS 세계총회 내 강릉관 개관 2026 ITS(지능형교통체계) 세계총회 개최도시인 강원 강릉시가 본격적인 홍보활동에 나섰다. 19일(현지시간) 미국 엘에이(LA) ITS 세계총회에 참가 중인 강릉시 대표단(시장 김홍규)이 한국관(강릉관) 개관식에 참석했다. 강릉은 지난 17일 2026년 ITS 세계총회 개최지로 확정됐다. 이날 개관식에는 김홍규 강릉시장, 김기영 강릉시의회 의장, 국토교통부 이용욱 도로국장, 도로교통공사 김형규 처장, ITS 협회 김창연 회장 등이 참석했다. 이날 참가자들은 강릉시 유치 성공을 축하하며 성공적인 개최를 위한 본격적인 홍보활동을 벌였다. 미국 LA 컨벤션 내 강릉시 전시관은 22일까지 운영되며 '2026 강릉 ITS 세계총회' 개최를 홍보하고 강릉의 ITS 기반구축, 자율주행차 및 강릉 스마트 관광도시를 소개한다. 김홍규 시장은 "강릉 ITS 세계총회는 범정부 지원과 민간기업의 협력으로 이루어낸 쾌거로 강릉시민의 마음을 담아 감사를 전한다"며 "한국의 위상과 기술력을 알릴 수 있도록 ITS 세계총회를 완벽히 준비하겠다"고 의지를 전했다. /연합뉴스