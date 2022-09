삼성전자, 신환경경영전략 선언…혁신기술로 2050년 탄소중립 달성

경영 패러다임 '친환경 경영'으로 전환…1992년 '삼성 환경선언'후 30년만RE100 이니셔티브 가입…초저전력 반도체·전력사용 절감 전자제품 개발전 세계 최다 전력 사용 IT 제조기업의 '탄소중립 도전'전세계에서 가장 많은 전력을 사용하는 IT 제조사인 삼성전자가 혁신 기술을 통해 기후 극복에 동참하고 2050년 탄소중립 달성을 추진한다.이를 위해 초저전력 반도체와 전력이 덜 드는 전자제품을 개발하고, 글로벌 RE100 이니셔티브에도 가입해 사용 전력의 100%를 2050년까지 재생에너지로 전환하기로 했다.삼성전자는 15일 이런 내용을 담은 '신(新) 환경경영전략'을 발표하고, 경영의 패러다임을 '친환경 경영'으로 전환한다고 밝혔다.이번 신환경경영전략은 환경문제는 선택적 지출이 아닌 필수 투자라는 인식을 담은 1992년의 '삼성 환경선언' 이후 30년 만에 나온 것이다.반도체부터 스마트폰, TV, 가전에 이르기까지 전자산업의 전 영역에서 제품을 생산하는 삼성전자는 세계에서 가장 많은 전력을 사용하는 정보통신기술(ICT) 제조기업이다.지난해 삼성전자의 전력 사용량은 25.8TWh(테라와트시)로, 글로벌 IT 제조사 가운데 최대 규모다.이는 서울시 전체 가정용 전력 사용량 14.6TWh의 1.76배에 달하는 것이다.전력수요가 큰 만큼 재생에너지 수급이 쉽지 않고, 국내 재생에너지 공급 여건도 불리한 상황이지만 인류의 당면 과제인 환경위기 해결에 기여하기 위해 탄소중립을 향한 도전에 나선다고 삼성전자는 설명했다.특히 이번 친환경경영 패러다임 전환은 글로벌 사업 경쟁력 강화를 위해서도 꼭 필요한 조치로 풀이된다.삼성전자는 공정가스 저감, 폐전자 제품 수거 및 재활용, 수자원 보존, 오염물질 최소화 등 환경경영 과제에 2030년까지 총 7조원 이상을 투자하기로 했다.이는 재생에너지 조달에 필요한 비용은 제외한 수치다.삼성전자는 2050년 직·간접 탄소(스코프 1·2) 순배출을 제로화하는 탄소중립을 달성할 계획이다.2030년 TV·가전 등을 담당하는 DX(디바이스 경험) 부문부터 탄소중립을 우선 달성하고, 전력 소모가 많은 DS(반도체) 부문을 포함한 전사는 2050년을 기본 목표로 최대한 조기 달성을 추진하기로 했다.삼성전자는 지난해 기준 1천700여만t의 탄소를 배출했는데 탄소중립을 달성하면 그만큼의 탄소 배출을 줄인다는 의미가 된다.삼성전자는 사업장에서 발생하는 탄소 직접배출(스코프1)을 줄이기 위해 혁신기술을 적용한 탄소배출 저감 시설에 집중투자 하기로 했다.또한 전력 사용으로 인해 발생하는 탄소 간접배출(스코프2)을 줄이기 위해 최근 글로벌 이니셔티브 RE100에 가입했고, 2050년까지 사용 전력의 100% 재생에너지 전환을 추진할 계획이다.이와 관련, 삼성전자는 우선 5년 이내에 모든 해외사업장에서 재생에너지 목표 달성을 추진한다.DX 부문의 경우 국내외 모두 2027년까지 재생에너지 목표 달성을 추진키로 했다.삼성전자는 "반도체 생산라인을 계속 증설하고 있어 전력 사용량이 늘어날 수밖에 없다"면서 "핵심 반도체 사업장이 자리 잡은 한국은 재생에너지 공급 여건이 상대적으로 안 좋아 재생에너지 목표 달성에 현실적인 어려움이 크지만, 탄소 감축이라는 전 지구적인 노력에 동참하기로 했다"고 전했다.삼성전자는 혁신적인 초저전력 기술 개발을 통해 제품 사용 단계에서 전력 사용을 줄이고, 원료부터 폐기까지 제품 전 생애에 걸쳐 자원순환을 극대화할 예정이다.반도체는 초저전력 기술 확보를 통해 2025년 데이터센터와 모바일 기기에서 사용되는 메모리의 전력 소비량을 대폭 절감할 수 있도록 할 계획이다.또한 스마트폰, TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, PC, 모니터 등 7대 전자제품의 대표 모델에 저전력 기술을 적용해 2030년 전력소비량을 2019년 동일 성능 모델 대비 평균 30% 개선할 방침이다.삼성전자는 자원순환 극대화를 위해 소재 재활용 기술과 제품 적용을 연구하는 '순환경제연구소'도 최근 설립했다.삼성전자는 또 사업장의 자원순환성 강화를 위해 수자원 순환 활용 극대화에도 나선다.특히 반도체 국내 사업장에 대한 '물 취수량 증가 제로화'를 추진한다.반도체 라인 증설로 인해 반도체 사업장의 하루 취수 필요량이 2030년에는 지금보다 2배 이상으로 늘어날 예정인데 삼성전자는 용수 재이용을 최대한 늘려 이를 2021년 수준으로 동결하기로 했다.삼성전자 한종희 대표이사 부회장은 "기후위기 극복과 순환경제 구축은 기업, 정부, 시민 모두의 참여가 필요한 우리 시대 최대의 도전"이라며 "삼성전자는 혁신기술과 제품을 통해 밸류체인 전반에 걸쳐 친환경 생태계 구축을 가속화하는 촉매 역할을 할 것"이라고 강조했다./연합뉴스