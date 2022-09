8월 물가 5.7%↑…상승세 둔화했지만 채솟값·외식비 '고공행진'(종합2보)

걸그룹 크랙시(CRAXY)가 강렬한 존재감을 드러냈다. 크랙시(우아, 채이, 카린, 혜진, 수안)는 지난 1일 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 세 번째 미니앨범 'WHO AM I (후 엠 아이)' 수록곡 'LION (라이언)'의 퍼포먼스 뮤직비디오를 공개했다. 공개된 영상 속 크랙시는 다크함이 느껴지는 공간과 어우러지는 블랙&실버 의상으로 강렬한 무드를 한층 높였다. 이어 폭발적인 에너지를 드러냈고, 쉴 틈 없이 이어지는 칼군무와 크랙시만의 개성이 돋보이는 퍼포먼스로 글로벌 팬들의 마음을 사로잡았다. 특히 크랙시는 목걸이를 활용해 이야기를 이어나가며 감각적인 영상미로 볼거리를 더했다. 멤버들의 힙한 비주얼과 독보적인 표현력, 디테일한 표정 연기는 눈을 뗄 수 없게 만들며 몰입도를 높였다. 크랙시는 'LION'을 통해 독창적인 팀 세계관과 함께 다시 한번 ‘리얼 걸크러시’의 진수를 선보였고, 이에 앞으로 크랙시가 보일 모습을 향한 팬들의 기대감이 더해지고 있다. 크랙시는 세 번째 미니앨범 'WHO AM I'를 통해 '타락'이라는 테마를 선보이며 한층 업그레이드된 음악적 성장을 입증했다. 'LION'은 정상을 향한 포부를 밀림의 왕 사자에 빗대어 표현한 곡으로, 완벽한 완급 조절을 바탕으로 타이틀곡 'UNDERCOVER (언더커버)'와는 또 다른 매력을 선사한다. 한편, 크랙시는 타이틀곡 'UNDERCOVER'로 활발하게 활동하며 꾸준히 팬들을 만나고 있다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr