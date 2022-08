신한카드, 베트남서 신용카드업 개시

신한카드가 베트남에서 신용카드업을 개시했다고 30일 밝혔다.신한카드는 베트남 호찌민에서 임영진 사장 등이 참석한 가운데 신한베트남파이낸스(SVFC)의 신용카드 사업 개시 행사를 했다.SVFC는 2019년 7월 출범해 호찌민, 하노이 등 대도시 위주의 우량 고객군 대상 신용대출 상품 위주로 운영했으나 이후 오토론 및 내구재 할부금융, 디지털 대출 등 신상품을 출시해왔다.신한카드는 작년 하반기부터 신용카드업 시스템 구축 및 사업 개시를 준비했으며 'THE FIRST' 카드를 시작으로 베트남에 진출한 신한 계열사들의 서비스를 통합한 신상품을 개발할 계획이다.신한카드가 베트남에서 처음으로 선보이는 'THE FIRST'는 카드는 신판 이용금액의 0.5% 적립 및 200여 신한존(Shinhan Zone) 가맹점에서 최대 50% 할인 서비스를 제공한다.임영진 신한카드 사장은 "신한카드의 고객기반 빅데이터 분석을 통한 초개인화 서비스 노하우 및 디지털 기술을 접목하고 베트남에 진출한 신한의 은행, 금융투자, 라이프와 신용카드를 연계한 종합 금융서비스를 제공할 것"이라고 말했다./연합뉴스