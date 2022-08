바이하츠, 문서 손쉽게 관리하는 '날크립' 인기

루밍(Luming)이 ‘2022 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상’ 가성비 모니터 부문을 수상했다. 루밍은 대원씨티에스가 선보인 자사 모니터 브랜드다.대원씨티에스는 자사가 보증하는 고품질 모니터를 통해 소비자에게 만족감을 더하고자 루밍 브랜드를 기획했다.루밍은 ‘체인지 바이 루밍(Change by Luming)’이라는 슬로건 아래 다양한 활동을 전개하고 있다. 슬로건은 기존 모니터에 대한 소비자 인식을 바꿀 수 있는 새로운 기준을 제시하겠다는 루밍의 의지를 담고 있다.대표 제품으로는 오피스/가정용 모니터 ‘DW24F1OM(24형)’ 및 ‘DW27F1OM(27형)’, 27형 게이밍 모니터 ‘DW27F1GM’, 듀얼 모니터 환경에 최적화한 ‘듀얼패키지’가 있다. 이들 제품은 프레임 동기화 기술인 어댑티브 싱크, 아이케어 기술(로우 블루라이트, 플리커프리, 안티 글레어)을 지원하며 대원씨티에스만의 체계적이고 안정적인 AS, 불량 화소 한 개만 발생해도 교체해 주는 완전 무결점 정책, AS 신청 시 교체 제품을 먼저 발송하는 선출고 정책이 적용된다.