'이상 해외 송금' 전방위 검사에 은행들 무더기 제재 가능성

이창용 한국은행 총재가 27일(현지시간) 미국 중앙은행(Fed) 주최 와이오밍주 잭슨홀에서 열리는 국제심포지엄(잭슨홀 미팅)에서 마지막 세션 발표자로 나섰습니다. 잭슨홀 미팅에는 제롬 파월 Fed 의장 등 Fed 인사들과 주요국 중앙은행 총재와 경제전문가들이 모였습니다.잭슨홀 미팅에서 세션 발표자로 나선 한은 총재는 이 총재가 처음입니다. 학자가 아닌 주요국 중앙은행 총재가 한 세션의 발표자로 나서는 것은 이례적입니다.이 총재는 국제통화기금(IMF) 근무 시절 인연을 맺은 것으로 알려진 더글라스 렉스턴 박사와 공동으로 집필한 '비전통적 통화정책의 신흥국 및 소규모개방경제에 대한 교훈(Lessons From Unconventional Monetary Policy for Small Open Economies and Emerging Markets)'이란 제목의 논문을 바탕으로 발표에 나섰습니다.논문은 코로나19 사태를 계기로 선진국은 물론 신흥국 중앙은행이 펼친 양적완화(QE)와 비전통적 포워드 가이던스 등 비전통적 통화정책의 유효성과 한계에 대해 다루고 있습니다.이 총재는 우선 코로나19 국면에서 각국 중앙은행이 국채와 회사채를 매입하는 등 양적완화를 실시한 것과 관련 "그간 금기시된 국채 직접 인수 등을 통원해 대규모의 확장적 통화정책 및 재정정책을 폈음에도 불구하고 통화가치 하락이나 자본 유출의 발생 없이 금융시장이 안정됐다"고 평가했습니다.이 총재는 "그러나 이는 전 세계가 코로나19 위기라는 공통의 충격에 대응하는 과정에서 나타난 결과임에 유의해야 한다"며 "글로벌 유동성이 풍부한 가운데 선진국이 먼저 더 큰 규모로 금기를 깨고 있었던 덕분에 신흥국은 초확장 정책에도 불구하고 환율 상승과 같은 불이익을 피할