KB금융그룹이 은행과 증권, 보험 등 그룹 차원의 역량을 담아 만든 프리미엄 종합자산관리 브랜드 ‘KB 골드앤와이즈 더 퍼스트(GOLD&WISE the FIRST)’를 25일 공개했다.‘KB GOLD&WISE the FIRST’는 KB금융의 프라이빗 뱅킹(Private Banking) 브랜드인 ‘KB GOLD&WISE’의 프리미엄 브랜드다. 금융권에서는 금융자산 30억원 이상의 고액자산가가 대상인 것으로 보고 있다.KB금융은 브랜드 론칭에 맞춰 다음달 6일 서울 압구정동에 국내 최대 규모의 자산관리센터 ‘KB GOLD&WISE the FIRST’도 문 연다. 해당 센터는 국민은행과 KB증권 프라이빗 뱅커들과 투자, 세무, 부동산, 법률, 신탁 등 각 분야의 전문가들이 팀을 이뤄 고객을 관리하는 모델을 도입한다. 고객은 그룹의 하우스뷰에 기반한 모델 포트폴리오를 통해 본인의 현재 자산 현황을 진단받고 이를 기반으로 다양한 포트폴리오 투자를 할 수 있다.또한 부동산과 같은 다양한 기초자산을 활용한 ‘사모펀드’, 상속·증여신탁과 같은 1대1 개별계약에 기반한 ‘신탁상품’, 수익성과 안정성을 동시에 확보한 ‘주가연계증권(ELS) 변액보험’ 등의 은행 특화 상품과 기업금융(IB)와 연계한 ‘프리 IPO’, 벤처캐피탈 활용 ‘구조화 상품’ 및 ‘투자일임형 상품’ 등 증권 특화 상품도 이용할 수 있다.또 ‘KB형 패밀리오피스 서비스’를 통해 개인자산을 포함해 법인, 재단 등 본인의 모든 자산에 대해 ‘부(富)의 증식·이전·가업승계’까지 고려한 ‘신탁 솔루션’을 제공받을 수 있다. ‘기업형 소호 및 개인대출’ 등도 원스톱으로 이용할 수 있다.김보형 기자 kph21c@hankyung.com