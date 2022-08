이창용 한은 총재, 미국 잭슨홀회의 참석차 출국

마지막 세션 발표자로 나설 예정한국은행은 이창용 총재가 국제경제 심포지엄인 잭슨홀회의 참석을 위해 25일 미국으로 출국한다고 밝혔다.이 총재는 오는 26∼27일 '경제와 정책에 대한 제약조건 재평가'(Reassessing Constraints on the Economy and Policy)를 주제로 열리는 잭슨홀 회의에서 마지막 세션 발표를 맡는다.한은 총재가 잭슨홀 회의 세션 발표자로 나서는 것은 이번이 처음이다.이 총재는 주요국 중앙은행 총재와 학계 인사들을 만나 주요 안건에 대해 논의하는 시간을 가진 뒤 오는 29일 귀국한다.잭슨홀 회의는 매년 8월 미국 캔자스시티 연방준비은행이 와이오밍주 잭슨홀에서 주최하는 심포지엄이다.미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준) 등의 통화정책의 기조를 확인할 수 있는 장이기도 하다.이번 심포지엄에서는 글로벌 경제에 대한 진단과 미국 등 주요국의 통화정책 방향과 관련한 메시지가 발표될 것으로 시장은 보고 있다./연합뉴스