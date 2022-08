Easing car delivery crunch : boon or bane for Hyundai, Kia?Just like its global peers, Hyundai Motor Co. and Kia Corp. have suffered from the chip shortage that bogged down the entire auto industry for nearly two years from the onset of the pandemic.With the easing auto chip crunch, the two largest South Korean carmakers are now swiftly working down their order backlog, delivering new cars to their customers faster than before.The improving situation from the supply side, however, is being offset by weakening demand caused by higher interest rates on car installment plans amid rising inflation and an economic slowdown, which bodes ill for the Korean duo’s earnings in coming quarters.According to local auto industry officials on Wednesday, buyers of Kia’s large-size K8 sedan now must wait for three months to get their car, compared with six months in June.For the eight-seater Kia Carnival, the waiting time has been cut in half to five months, while the delivery time for the hybrid Sorento SUV has come down to 17 months from 18 months.차량 출고 대란 완화는 현대자동차와 기아에 이득이 될까 아니면 해가 될까?현대차와 기아는 다른 글로벌 경쟁사들과 마찬가지로 코로나 대유행 이후 약 2년 동안 차량용 반도체 부족 사태로 어려움을 겪어왔다.최근 반도체 수급 상황이 개선되자 두 회사는 밀렸던 주문을 빠르게 처리하면서 구매자들에게 차량을 넘겨주는 시점을 앞당기고 있다.하지만 이 같은 공급 측면의 개선 효과는 할부 금리 상승과 인플레이션, 경기 둔화 등에 따른 수요 둔화로 상쇄되고 있다. 수요 감소는 현대차와 기아의 하반기 실적에 부정적 영향을 끼칠 수 있다.자동차업계 관계자에 따르면 기아의 K8 세단은 계약 후 출고까지 걸리는 시간이 지난 6월 6개월에서 이달 들어 3개월로 짧아졌다.대형 RV(레저용 차량)인 카니발은 대기 기간이 예전의 절반인 5개월로, 쏘렌토 하이브리드는 18개월에서 17개월로 줄었다. 해설자동차 회사들이 부품 부족에서 서서히 벗어나면서 생산에 숨통이 트였다는 내용의 기사입니다. 오늘은 제목에 나오는 boon or bane을 살펴보겠습니다.boon은 도움이 되는 것, 요긴하게 쓰이는 것 등을 뜻합니다. bane은 반대로 골치 아프거나 성가시게 하는 것입니다. 두 단어를 나란히 붙여서 ‘이득 또는 해’라는 뜻의 관용어로 사용합니다. boon과 bane이 음운(rhyme)이 비슷해 짝을 이루면서 함께 다니게 됐습니다. boon 앞에 부정관사 a를 붙이기도 합니다. advantage or disadvantage로 달리 표현할 수도 있겠습니다.대구(對句)를 이루는 관용어 중에 자주 쓰이는 것으로는 pros and cons도 있습니다. 찬성과 반대, 또는 장점과 단점이란 뜻입니다. 의사 결정을 앞두고 토론을 벌일 때 흔히 사용하는 표현이지요. 라틴어에서 온 접두사 pro는 어떤 일에 찬성하는(in favor of) 경우에 씁니다. 최근 미국에서 연방대법원 판결로 논란이 된 낙태 이슈의 경우 pro-choice는 여성의 낙태권 보호를, pro-life는 태아의 생명 보호를 뜻하는 말입니다.정치인들이 국회에서 표결할 때 찬성은 aye, 반대는 nay라고 합니다. 중세영어여서 일상생활에서는 더 이상 쓰지 않지만 의회에서 격식을 갖춘 표현으로 사용됩니다.어떤 일이 좋고 나쁜 결과를 모두 가져올 때 ‘양날의 검’이라는 말을 쓰지요. 영어로는 a double-edged sword라고 합니다. two sides of the same coin(동전의 양면)이란 표현도 비슷한 말입니다.