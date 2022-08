부산항서 잇따른 선박 수리 사고…'안전불감증'이 화 키운다

극저온 진공 체임버로 영하 220도까지 망원경 냉각하며 검증2025년 4월 발사 예정인 망원경 본체는 NASA가 제작중 세계 최초의 전천(全天, 온 하늘) 적외선 영상분광탐사 우주망원경이 될 '스피어렉스'(SPHEREx·한글 표기는 NASA 관계자들의 발음에 따름)를 우주로 보내기 전에 미리 성능을 점검하기 위한 장비를 국내 연구진이 개발했다. 과학기술정보통신부(과기정통부)와 한국천문연구원(천문연)은 '극저온 진공 체임버'(cryogenic vacuum chamber) 등 스피어렉스 우주망원경의 성능 시험장비 개발을 마쳤다고 17일 밝혔다. 미국 항공우주국(NASA)가 2025년 발사를 목표로 개발중인 SPHEREx는 'Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer'의 약어로, 하늘 전체에 대해 적외선 영상분광탐사를 하게 될 기기다. 1세대 별과 은하의 빛이 퍼져나가던 초기 우주의 '재이온화 시기'(Epoch of Reionization)와 외계행성 등에 있을 얼음을 찾는 시도(Ices Explorer)를 영상분광(Spectro-Photometer) 기법을 통해 탐사하는 망원경이라는 의미를 담고 있다. ◇ 우주의 3차원 공간 정보로 우주 기원·생명체 존재가능 행성계 탐색 스피어렉스는 영상분광을 통해 온 하늘을 총 102개의 파장(색깔에 해당)으로 촬영한다. 전체 하늘에 대한 적외선 분광 탐사는 세계에서 처음 이루어지는 대규모 관측 시도다. 이 망원경을 통해 파악된 우주의 3차원 공간 정보를 이용해, 우주배경복사에 담겨 있을 우주의 기원에 관한 정보를 연구하고 생명체가 존재할 수 있는 행성계를 탐색할 수 있다. 스피어렉스는 2025년 4월에 태양동기궤도로 발사돼 약 2년 6개월 동안 온 하늘을 네 차례 촬영하는 임무를 수행할 예정이다. 스피어렉스 프로젝트를