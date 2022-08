IT 인프라 통합관리 기업 브레인즈컴퍼니는 정부에서 추진하는 디지털 서비스 전문계약제도의 클라우드 컴퓨팅 서비스 SaaS(Software as a Service, 서비스형 소프트웨어) 제조사로 선정됐다고 5일 밝혔다.이번에 선정된 브레인즈컴퍼니의 지능형 IT 인프라 통합모니터링 솔루션인 Zenius-EMS(Enterprise Management Software)는 안정적이고 빠른 IT 서비스 운영을 위한 솔루션이다. 수요기관의 서버, 네트워크, 데이터베이스 등 IT 인프라들을 원격에서 한눈에 통합모니터링 및 관리할 수 있다.브레인즈컴퍼니는 지난해 11월 클라우드 보안인증(CSAP) 획득 후 CSAP 인증서를 정부 디지털 서비스 심사위원회에 제출했다. 이후 국내 온프레미스(사내 구축형) 중심 제조사 중 최초로 디지털 전문계약제도의 SaaS 제조사로 선정됐다.디지털 서비스 전문계약제도는 과학기술정보통신부, 기획재정부, 조달청이 주관해 2020년 10월부터 시행하고 있는 정부혁신사업이다. 이 사업은 발주부터 입찰, 계약체결까지 수개월이 소요되는 구축형 납품 방식을 구독 형태로 개선하는 게 핵심이다. 수요기관이 직접 원하는 시기 및 비용을 지불할 수 있도록 해 공공 디지털 서비스 이용 확산에 기여할 전망이다.해당 사업에 선정된 기업은 디지털 서비스 이용지원시스템에 서비스를 등록하면 조달청 디지털 서비스 전용 쇼핑몰과 연계해 수의 및 카탈로그 계약이 가능하게 된다. 수요기관이 필요한 조건과 기간에 맞춰 신속하게 계약을 체결할 수 있다. 수요기관들은 계약 절차가 간소화됨에 따라 업무효율을 높이고, 서비스가 긴급하게 필요한 상황에도 유연하게 대응할 수 있게 된다.강선근 브레인즈컴퍼니 대표는 "디지털 서비스 전문계약제도의 SaaS 제조사 선정을 통해 수요기관의 제품 구매 접근성을 대폭 향상시킬 수 있게 됐다"며 "브레인즈컴퍼니가 20년 이상 축적해 온 온프레미스 및 클라우드 관련 기술과 노하우를 바탕으로 공공기관의 클라우드 전환을 가장 빠르고 안정적으로 지원해 공공 SaaS 시장을 주도해 나가겠다"고 밝혔다.브레인즈컴퍼니는 IT 인프라 모니터링 소프트웨어 분야 선두기업으로 평가받는다. 국민연금공단, 국민건강보험공단, 교육부, 외교부, 법무부 등 수백 개의 공공기관을 협력사로 두고 있다.민경진 기자 min@hankyung.com