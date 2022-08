현지시간 8월 10일 오후 4시부터 5시까지 뉴욕 타임스스퀘어에서 총 15개의 스크린을 통해 약 1시간 동안 '갤럭시 Z 플립4 X BTS' 콜라보레이션 영상이 상영됨 (런던 피카델리 서커스에서도 동시간대 상영)뮤직비디오 스타일로 제작된 해당 영상은 '갤럭시 Z 플립4 X BTS' 영상 2개와 '갤럭시 Z플립4 광고'가 묶인 약 10분 분량의 영상으로 1시간 동안 반복 상영됨1) "Galaxy x BTS: Unfold your world with Z Flip4│Samsung"약 4분 20초 분량의 영상BTS 팬인 주인공 소녀가 Z플립4를 통해 가상의 시공간에서 BTS를 만나는 경험을 소녀의 시각으로 전달하는 내용BTS의 'Yet to come'에 맞춰 스토리가 전개됨2) "Over the Horizon 2022 produced by SUGA of BTS"약 1분 30초 분량의 영상지난해에 이어 슈가가 Over the Horizon 편곡에 참여했으며 밝고 경쾌한 분위기의 영상BTS멤버 전원이 영상에 참여해 Z플립4를 통해 새로운 경험을 하게 되는 순간들을 BTS만의 긍정적인 에너지로 표현함해당 영상은 향후 서울 코엑스·도쿄 시부야 (한국시간 8월 13일 12시 정오)등 에서도 방영될 예정또한 현장에서 디지털 옥외 광고의 QR코드를 촬영하면, 자신의 스마트폰을 통해 BGM을 들을 수 있도록 함