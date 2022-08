e-Test와 실용수학의 국가공인자격 운영사인 사단법인 창의인성교육연구원(이사장 이재혁)은 2022년 07월 15일 베트남에서 e-Test Professionals 국가공인을 취득하여 베트남 4차 산업시대의 글로벌 IT 인재 양성에 일조하게 되었다.e-Test Professionals은 IT e-Business 관련지식에서 정보분석 활용까지 정보화 사회에서 요구되는 정보 활용 능력을 종합적으로 측정하는 인터넷 기반의 정보 활용 능력 평가 시험으로 삼성 그룹 외 24개 기업이 채용과 승진 시험, 성균관 대학 외 9개 대학이 졸업 인증제, 군간부 선발 시 가산점 등으로 활용하고 있다.베트남 교육부와 정보통신부가 공동으로 승인한 대한민국 최초의 e-Test Professionals 베트남 국가공인 인증을 기점으로 베트남 경제국과 협약하여 베트남 내 약 300여 초중고 및 대학에 본격적인 공교육 시장 진입을 추진 할 예정으로 전국 32개의 성에 교육센터도 구축 예정이다.한국창의인성교육연구원의 자회사인 ㈜한국인재교육평가원(대표 서용재)의 베트남 현지 법인 ACE VIET NAM EDU(법인장 홍진택)와 현지 교육/컨설팅 업체인 ATOZ와의 업무 협약을 통해 시장 확대를 추진하고 있다.베트남 한국상공인연합회(KORCHAM)와 베트남상공회의소(VCCI)와의 MOU체결을 통해 현지 한국 업체 및 베트남 300대 기업 입사 시험 또는 가산점 도입을 추진 하고 있으며, 베트남 대학의 교양과목 또는 졸업 인증제도를 추진하고 있다.아울러 e-Test Professionals 자격증 시장 확대를 위하여 대학 및 초중고 컴퓨터교실을 설치하여 학교 내 정규수업 및 방과후수업의 체계적이고 효율적인 IT 수업을 운영 할 예정이다.사단법인 창의인성교육연구원 이재혁 이사장은 베트남의 e-Test Professionals 국가공인 인증을 계기로 소프트웨어교육,한국어교육 등 다양한 교육 컨텐츠를 베트남 공교육 기관에 지속적으로 도입 할 예정이며, 아울러 차세대 교육 메타버스 플랫폼 기업 메타비티(대표 변원섭)와 동남아, 중동, 남미 시장 확대 진출을 위한 업무 협약을 맺고 인도네시아를 필두로 필리핀, 말레이시아, 캄보디아 등의 동남아 공무원 교육, 대학 교육 시장 진출도 모색하여 미래 글로벌 인재양성을 책임 지는 신뢰 받는 기업이 되고자 노력하겠다고 전했다.한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com